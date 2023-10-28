「拜習會」有譜？王毅會拜登 表示中美要「面向舊金山」

中國外交部長王毅釋出美中關係破冰信號，周五（27 日）拜會美國總統拜登時表示，要落實中美元首重要共識，「面向舊金山」，另知情人士透露，美中官員原則上已同意下月舉辦「拜習會」。

據央視新聞報導，王毅轉達中國國家主席習近平對拜登的問候，表示此次訪問的目的，就是與美方溝通，切實落實兩國元首重要共識，在重返峇里島基礎上，「面向舊金山」，推動中美關係止跌啟穩，儘快回到健康穩定發展軌道。

王毅指出，「一個中國」原則和中美三個聯合公報，是兩國關係最重要的政治基礎，必須排除干擾，切實維護。

王毅說，中方重視美方希穩定和改善對華關係。我們要本著對世界、對歷史、對人民負責任態度，按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來，這不僅符合兩國和兩國人民根本利益，也是國際社會的共同期待。

另據《彭博》報導，一名美國官員透露，美中官員原則上已經同意拜登與習近平 11 月舉行會談，可能會在舊金山亞太經合會（APEC）期間碰面，雙方仍在擬定細節。

王毅本周訪美後，美中兩國才有了這個潛在突破。王毅造訪華府期間，拜會了美國國務院國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文，也見到了拜登。

白宮表示，拜登與王毅見面時強調，美中兩國都必須以負責任態度管理雙邊競爭，並維持溝通管道暢通。美中也必須共同努力因應全球挑戰。

美國國安會發言人柯比（John Kirby）周五說，拜登認為這場會談是「正面進展與對話持續的良好機會」。布林肯和蘇利文也都參加這場約一小時的會議。