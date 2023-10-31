壽險業現金告急？壽險公會發3點聲明駁斥

關於近期有媒體指稱壽險業入不敷出加劇、現金告急，壽險公會今 (31) 日發布 3 點聲明強調，無此情事，現金流入遠大於保險給付，壽險業保費收入和利息收入足夠支應保險給付需求。

壽險公會指出，要看壽險公司現金流量概況，並非單看保費收入和保險給付，壽險業坐擁逾 31 兆元的投資資產，每年挹注可觀利息、股利、租金和資本利得等投資收益，也是支應保險給付的資金來源。

第一，壽險公會統計，今年前三季壽險業單利息收入近 6200 億元，綜合考量保費收入和利息收入後，現金流入遠大於保險給付，淨現金流入近 5000 億元，因此，無入不敷出情事。

其次，截至 9 月底壽險業銀行存款規模逾 7100 億元，資金水位充裕，且帳上持有大量高品質且流動性佳的金融資產，可隨持挹注資金需求，流動性穩健無虞。

第三，主管機關也密切追蹤業者資金流動性，近年陸續透過法令修正提供業者多元化工具以支應流動性需求，例如，放寬保險業從事附條件交易的債券種類，有助增加業者資金調度彈性。

壽險公會進一步說明，去年在主管機關協助下，於宣告利率公式增加平穩結餘調節項的機制，有利業者可適度提升宣告利率，以降低保戶解約逆中介風險，使壽險公司有更充裕的工具得以因應及控管流動性風險，籲請社會大眾放心。