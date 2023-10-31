鴻海罕見發聲明護股價 外資中止連十一賣

外資中止連十一賣鴻海 續提款晶圓雙雄。(圖：shutterstock)
外資中止連十一賣鴻海 續提款晶圓雙雄。(圖：shutterstock)

台股今 (31) 日隨著聯發科 (2454-TW) 領跌、IC 設計族群賣壓湧現，終場下跌 148.41 點，收 16001.27 點，險守萬六大關，月線連三黑。在鴻海 (2317-TW) 罕見發聲明護股價後，外資中止連十一賣，回頭買超逾 2500 張，持續提款晶圓雙雄，連八賣台積電 (2330-TW)，聯電(2303-TW) 則遭連六賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 169.72 億元，呈現連 13 賣；自營商同步提款 5782 億元，為連 4 賣；投信獨抗空買超 46.78 億元，為連 9 買；三大法人合計賣超 180.74 億元。

外資大舉賣超聯電 1.4 萬張、華邦電 1.1 萬張、光寶科 1 萬張、台積電 8403 張、華通將近 7000 張，仁寶、緯創、旺宏、中環都遭出脫超過 4000 張。

外資也大舉提款 ETF，賣超元大台灣 50 超過 8700 張、元大高股息及國泰永續高股息各超過 7000 張、國泰台灣領袖 50 及復華台灣科技優息各超過 6000 張。

外資買超方面，敲進廣達 5680 張、技嘉 4799 張，金像電及菱生各超過 3000 張，並佈局元大美債 20 正、復華富時不動產。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞