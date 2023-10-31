鴻海罕見發聲明護股價 外資中止連十一賣

台股今 (31) 日隨著聯發科 (2454-TW) 領跌、IC 設計族群賣壓湧現，終場下跌 148.41 點，收 16001.27 點，險守萬六大關，月線連三黑。在鴻海 (2317-TW) 罕見發聲明護股價後，外資中止連十一賣，回頭買超逾 2500 張，持續提款晶圓雙雄，連八賣台積電 (2330-TW)，聯電(2303-TW) 則遭連六賣。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 169.72 億元，呈現連 13 賣；自營商同步提款 5782 億元，為連 4 賣；投信獨抗空買超 46.78 億元，為連 9 買；三大法人合計賣超 180.74 億元。

外資大舉賣超聯電 1.4 萬張、華邦電 1.1 萬張、光寶科 1 萬張、台積電 8403 張、華通將近 7000 張，仁寶、緯創、旺宏、中環都遭出脫超過 4000 張。

外資也大舉提款 ETF，賣超元大台灣 50 超過 8700 張、元大高股息及國泰永續高股息各超過 7000 張、國泰台灣領袖 50 及復華台灣科技優息各超過 6000 張。

外資買超方面，敲進廣達 5680 張、技嘉 4799 張，金像電及菱生各超過 3000 張，並佈局元大美債 20 正、復華富時不動產。