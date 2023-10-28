〈華邦電展望〉董座焦佑鈞：明年擺脫存貨包袱 產業市況將好轉

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今(28)日舉辦家庭日，董事長焦佑鈞表示，明年半導體產業將擺脫庫存包袱，存貨不再是問題，若維持今年需求情況，整體產業市況將會向上成長。

焦佑鈞指出，供應鏈在疫情期間過度投資，今年開始調整庫存，目前記憶體需求較佳，新唐 8 個事業群中，只剩 2-3 個仍面臨高存貨問題，明年會全面擺脫存貨包袱。

焦佑鈞說，現在要預測明年半導體景氣非常困難，經濟情勢將是主要影響因素，若明年整體需求維持今年狀況，產業市況會比今年好；就華邦電本身來看，明年出貨量甚至可望優於 2019 年。

焦佑鈞並認為，明年通膨、利率不會有特別的變化，地緣政治問題也是，「外面越危險，我們越安全」。

對於今年市場認為景氣不佳，焦佑鈞表示，主要是 2021、2022 年景氣大好，今年面臨修正時，大家心理感受就出現擴大情況，但其實今年產品銷售情況不比 2019、2020 年差，若排除 2021、2022 年因疫情造成的異常狀況，今年產業景氣應處於健康狀態，還是長期上升趨勢。

焦佑鈞透露，明年資本支出維持保守，高雄廠持續導入設備，明年 3-4 月將達 1.4 萬片月產能。總經理陳沛銘進一步說明，其中 4000 片維持原先的 25S 奈米製程，1 萬片將轉進 20 奈米。

華邦電今日在故宮南院舉辦家庭日活動，並發表「華邦之歌」，由 ChatGPT 填詞再經公司主管潤飾而成、員工譜曲，內容描繪華邦電企業文化與公司願景。

