〈能源盤後〉市場關注中東局勢 戰爭風險溢價主導 油價波動收2周低點

原油期貨價格周四 (26 日) 收在兩周來最低點，價格仍然波動，因交易者關注中東最新事態發展，尋找該地區是否有市場風險增加的跡象，但因數據顯示美國經濟成長強勁，價格脫離盤中低點。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.18 美元或近 2.6%，收每桶 83.21 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.20 美元或 2.4%，收每桶 87.93 美元。

根據道瓊市場數據， Brent 和 WTI 原油期貨價格均收在 10 月 12 日以來的最低價位。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 2.26 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 3.04 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.8%，收每百萬 Btu 3.21 美元。

市場驅動力

《美聯社》報導，在普遍預期的地面入侵之前，以色列軍隊突然短暫襲擊加薩北部。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 指出，因應中東戰事，目前石油基本面並非市場優先考量，而是戰爭溢價的高低。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，對需求面和經濟前景的擔憂，綜合影響全球大宗商品，石油空頭周四重新行動。

美政府周四公布，第三季經濟成長 (GDP) 年率達 4.9%。Otunuga 認為，雖然該數據可能刺激聯準會 (Fed) 的升息預期，但不太可能影響下周的利率決定，而是可能影響 12 月會議，隨之加劇需求擔憂，令油價承壓。

儘管如此，在第三季 GDP 數據發布後不久，油價就成功擺脫了盤中低點。

Flynn 認為，對經濟前景恐放緩的擔憂，以及對石油需求淡季的擔憂，這些正打壓油價。戰爭謠言似乎也在影響市場，不確定性似乎在拖累全球經濟。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布的供應數據顯示，上周原油和汽油供應增幅超出預期。

Otunuga 指出，供應數據、中東供應未中斷，這些給了空頭發動的機會。但以哈之間的衝突仍可望縮限油價下跌空間，因為地緣政治的不確定性會讓投機者準備入場。

Trade Nation 高級市場分析師 David Morrison 指出，如果中東地區的敵對行動升級，供應很容易中斷，因此儘管油價似乎處於小幅下跌趨勢，但下行「過度」就會引來看漲的投機者。

其他能源交易

EIA 周四報告，上周 (10/20 止) 美國天然氣庫存增加 740 億立方英呎，低於分析師預期，激勵天然氣價格上漲。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測上周天然氣庫存增加 810 億立方英呎。