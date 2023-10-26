〈能源盤後〉中東供應中斷風險仍在 原油4日來首見上漲

經歷連 3 日收低，吐回大部分的以哈戰爭溢價後，原油期貨價格周三 (25 日) 收高，係因中東市場供應仍恐中斷的新擔憂情緒升起。

然而，原油早盤陷入困境，係因中東問題尚未影響到該地區的石油工業，且美國官方數據顯示，上周原油和汽油庫存增加。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.65 美元或 2%，收每桶 85.39 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 2.06 美元或 2.3%，收每桶 90.13 美元。

Brent 和 WTI 原油期貨價格周二均連續第三日收低。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.28 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 3.03 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.3%，收每百萬 Btu 3.01 美元。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 認為，比起美國上周的庫存數據的影響力，原油走勢更偏向受中東政治事態發展等全球因素的推動。目前，油價繼續在 75 美元至 80 美元上方吸引重要支撐，「除非供應、需求或政治方面發生重大事件，否則這種上升趨勢將保持不變。」他說。

根據 FactSet，在 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列的前一天，美國基準 WTI 原油期貨收於每桶 82.79 美元，上周四達到每桶 89 美元以上的收盤峰值，但現在已回吐以哈戰爭爆發以來部分漲幅。

周二公布的歐洲經濟活動數據令人失望，加上哈馬斯釋放人質、以色列延遲地面入侵加薩地區的行動，這些均令油價承壓。但 SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 點出問題關鍵──中東石油供應尚未中斷。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 也指出，在以色列同意推遲地面入侵加薩的新聞消息傳出後，石油期貨一度暴跌至新低，但隨後報導指出，以色列延後地面入侵行動並非為了示誠，而是在等待美國飛彈支援的到來，「表明入侵行動仍在即，只是現下時機還未到。」

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (10/20 止) 美國商業原油庫存增加 140 萬桶、汽油供應增加 20 萬桶，而餾分油庫存減少 170 萬桶。

麥格理預期，上周美國原油庫存增加 110 萬桶、汽油庫存減少 130 萬桶，餾分油庫存減少 330 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間報告稱，上周美國原油供應量減少 270 萬桶。

Sevens Report 的 Richey 表示，車用汽油供應總量 (消費者汽油需求的隱含指標) 基本上保持穩定，其平滑的四周移動平均線升至一個月 2 多的高點。「在上周煉油廠運行率意外下降的情況下，需求指標堅挺可能令供應短期承壓，有利於能源價格上漲。」

另外，EIA 報告顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣 (Nymex 交割中心) 的原油增加 20 萬桶，而美國石油產量仍維持在每日 1320 萬桶。