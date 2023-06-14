〈美律股東會〉多元化布局效益顯 車用、醫療助輔聽器陸續放量

電聲元件廠美律 (2439-TW) 布局多元化產品效益顯現，包含車用聲學、醫療級助輔聽器今年下半年、明年都有望開始量產，隨著產品組合優化下，將推升毛利率同步走揚。

美律指出，今年大環境不佳情形下，公司除了致力於精進成本及節約費用外，還是會大量投入影音相關的研發，致力於產品的多角化布局。

美律除了既有耳機、揚聲器事業外，今年視訊會議設備、車用聲學、助輔聽器、專業用音響及電動自行車電池模組等新事業，都會有不錯的進展，在產品組合優化下，全年毛利率有機會優於去年。

其中，車用聲學方面，美律開發的麥克風與喇叭已經打入前裝市場，下半年開始出貨，拚 2024 打入歐洲市場，但整體電動車數量仍不及傳統油車，預期今年營收占比可能不到 1%。

根據統計，2020 年全球汽車用麥克風市場規模為 1.45 億美元，2021-2027 年複合成長率達 13.08%，預期 2027 年市場規模上看 3.82 億元。

美國食藥局 (FDA)2022 年 10 月起，開放一般消費通路販售符合規定的非處方 (OTC) 助聽器，美律目前已接獲第一個經過 FDA 核准的 OTC 助聽器案子，明年將進入量產。隨著人口老化將驅動助聽器的需求，看好此市場未來成長動能。

另外，元宇宙相關產品下半年將開始出貨、第一個視訊會議設備將進入量產，且正在陸續接觸其他客人、耳機及揚聲器預計第三季開始拉貨，迎接傳統旺季。