中國神舟十七號載人飛船升空 進入預定軌道

中國載人航天工程辦公室宣布，周四（26 日）11 時 14 分，搭載神舟十七號載人飛船的長征二號 F 遙十七運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射，約 10 分鐘後，神舟十七號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射圓滿成功。

據央視新聞報導，飛船入軌後，將按照預定程序，與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟十七號航天員乘組將與神舟十六號航天員乘組進行在軌輪換。

在神舟十七號飛行乘組中，身為第二批航天員的湯洪波，曾參加神舟十二號載人飛行任務，此次飛行由他擔任指令長，唐勝杰和江新林是中國第三批航天員，都是首次飛行。這是中國首次由第二批航天員帶領第三批航天員執行任務。



在空間站工作生活期間，神舟十七號航天員乘組將進行多次出艙活動，展開涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的空間科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等任務。

此次任務是中國載人航天工程進入空間站應用與發展階段第二次載人飛行任務，是工程立項實施以來第 30 次發射任務，也是長征系列運載火箭第 493 次飛行。

目前空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十七號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。