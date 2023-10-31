富達以永續投資力量 締造多贏局面

全球掀起 ESG 風潮，不少人認為無非就是做公益、做環保，然而，實際擴及層面卻是更為廣泛及具有長遠影響力。富達國際認為，ESG 背後深層的意涵乃在於永續資本主義的理念，最重要核心即為「永續概念」，在此架構之下，企業追求之營運目標，將從以往僅追求股東權益極大化，轉為追求所有利害關係人利益極大化，才是可長可久的企業經營方式。

永續資本主義理念之下，富達國際從自身實踐做起，同時更發揮資產管理業的力量，影響更多的企業提升 ESG 作為，達到企業、投資人、社會、地球共好的多贏局面。

富達以 2030 年淨零碳排為目標

富達國際早已開始追求所有利害關係人利益極大化，許下環境保護、員工福祉等眾多承諾，營運朝向永續目標前進。因為富達深信唯有自己先做到永續，才有資格協助其他企業如何達到永續經營。

富達設定積極的淨零碳排目標，希望 2030 年達到淨零排放。為達到此目標，富達於 2019 年訂定 5 年計畫，期望透過一連串實際行動，改善企業碳排。舉例來說，至 2024 年，富達整體碳排必須降低 25%，包括紙張使用減量 50%、適當減少旅行的航空碳排等，均是富達於實際營運作為，做出的承諾與改善。

又如公司治理方面，為了達到兩性平權，富達對於女性董事會成員佔比也訂定目標，董事會女性成員佔比將增至 45%。同時，富達也希望可以由內而外，達到對外擴散的效果，結合上下游合作廠商，共同為永續經營而努力。

富達積極參與公司治理 發揮影響力投資

很多人總認為永續理念距離自身生活很遙遠，其實不然，富達投信董事長李少傑指出，永續存在於生活週遭，企業也可以實踐永續經營，對於富達而言，便是如何協助投資人實踐永續。

舉例來說，職場 me too、霸凌事件時有所聞，或許單靠個人力量很難改變一家公司文化，扭轉情勢。不過，富達可以發揮金融機構擔任資金配置的角色及權力，找到願意為 ESG 做出努力的企業，進而協助公司針對環境、員工福祉等 ESG 各層面做出改善；或是以形塑企業新文化之介入，消弭職場霸凌及性別歧視等事件發生，這就是以永續投資力量，促進企業朝向永續發展之路。

又如數位浪潮下，宅經濟崛起，外送風氣盛行，對於外送平台而言，公司最大資產莫過於外送員。因此，富達會與外送公司溝通，建請該公司提供外送員工安全保護措施，以及保險保障等福利，企業方能可長可久地經營。

這些均是日常生活常見的案例，不是遙不可及，也並非得保護地球，才稱得上是永續作為。企業如何照顧週邊環境，包括員工及社會，均是富達關心之處。

富達獨特 ESG 評級 更貼近企業永續表現

ESG 評級是為企業永續程度打分數，也是資產管理公司篩選投資標的之參考指標。不過，富達投資流程中，並沒有採用第三機構 ESG 評級系統，而是建構自身獨特的永續評估標準。主要基於三點原因：

一是如何評估一家企業永續程度，為永續投資起點，倘若一開始的評級方式不正確，將影響後續投資評估與決策，故起點非常重要。

二是現階段各外部機構之 ESG 評級，取得資料及使用方法不同，導致同一公司的永續評級分數，相關係數僅有 0.5。也就是說，同一家企業，各評級機構所做出的評級分數，超過一半的機率將呈現不同調的情況。

三是富達擁有龐大、豐富的在地研究資源，基本面研究員人數眾多，且遍及全球。透過研究員的實地拜訪及探勘，了解企業實際作為之後，再進行 ESG 評分，可以更為貼近企業永續經營表現。

此外，富達研究員所取得之資訊，多為公司內部資料，相較於第三方評級機構取自於公開資訊的外部資料，更能夠掌握企業第一手資訊。而且研究員可以 360 度的全方位角度，了解企業永續作為、未來發展方向、與同產業公司之比較等等情況，再給予投資建議。基金經理人拿到投資建議，建構投資組合過程之中，實際上已經隱含永續投資理念於其中。

ESG 評級只是起點 終極理想是企業與地球永續發展

永續投資過程中，李少傑認為，給予企業 ESG 評等，只是起點，富達最終極理念是希望幫助企業與地球都能夠永續發展。也因此，富達會積極參與公司治理，進一步協助各企業邁向永續經營之路。

對於資產管理業而言，協助企業改善永續分數，是最基本的短期目標，企業可以較快感受到永續評估獲得明顯之進展，然而，長遠來看，李少傑指出，資產管理業者仍需要參與公司治理，進而擴大影響層面，昇華為影響力投資。而富達也為此投注許多心力，多年來已有不錯之斬獲。

舉例來說，澳洲某家礦業公司因為舊產能碳排過高，而被評級機構詬病，原本想將高碳排產能的廠房轉手。不過，富達參與該公司治理過程中，提出此作法僅是將燙手山芋轉給他人，對於地球減排不具任何效益。故說服該公司留下廠房繼續生產，並承諾投資人五年內淘汰廠房，才能真正達到降低地球碳排的效果。

又如巴西某家紙業公司，造紙原料來自於砍伐樹木，富達也透過公司治理參與，建請該公司追求產能之際，也必須進行復育，而且要兼顧物種多樣性。同時更與研究機構合作，透過採集生物聲音的聲學分析，觀察物種多樣性之變化。

李少傑認為，ESG 投資已從「排除不永續的公司」，逐漸轉為「協助企業達到永續目標」，最終則是提升為影響力投資，將成為市場未來發展趨勢。也因此，富達不僅是改善企業的永續評級，更希望透過實際參與公司治理，達到企業、社會與地球共榮的實質影響力。

做好事也能夠賺錢

永續是 21 世紀最重要的一場戰役，也是一條漫長的道路，李少傑指出，永續是不斷前進、可長可久的大趨勢，並不會曇花一現，只是在不同階段，會造成不同的投資風潮。

此外，投資著重永續的公司，績效是否較佳，過去雖有不少爭論，不過，李少傑表示，至少此類型公司韌性強，是很明確的趨勢！他指出，觀察 2020 年新冠疫情蔓延之際，重視 ESG 的公司通常著眼於追求長期利益，相對來說，面對較大風險或是大事件衝擊之際，可以展現極佳的韌性，將此類型標的納入投資組合，將有助於達到抗跌的效果。

雖然不少人認為，永續是奢侈品，因為標榜永續的事物都比較昂貴，不過，李少傑以飲食為比喻，過去大家覺得只要吃飽就好，如今除了吃飽，還要吃好，很多人願意多花點錢買品質更好的食物。未來永續投資觀念也是如此，投資並非賺錢就好，還希望獲取報酬之際，也能夠對於地球及下一代產生幫助。相信未來會有不少人願意犧牲 3%~5% 的報酬，達到「投資賺錢」、「地球永續發展」的雙贏局面。

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