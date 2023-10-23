全福生技國際研討會將登場 聚焦前眼症疾病領域

全福生技 (6885-TW) 將舉行大型國際前眼症研討會，聚焦探討前眼症疾病領域的最新醫療發展及創新技術，更邀請輝瑞前全球研發長以及多位眼科專家到場分享，期望透過技術聯盟、合作和資源共享，把科學思維和技術實踐提供眼疾患者更多的選擇。

全福生技邀請多位國內外專注於新藥開發及前眼症領域研究專家、醫師和國內生物科技公司共同參與研討會，包含前輝瑞全球研發長 Bob Ruffolo、美國眼角膜修復及前眼症疾病領域專家 Victor L. Perez，以及國際知名眼科 CRO 公司 Ora 的資深副總 George Ousler。

根據 Fortune Business Insights 統計資料顯示，2022 年全球眼疾治療巿場規模 335.6 億美元，預估 2030 年市場規模快速增長至 548.7 億美元，年複合成長率 6.4%。

目前眼科治療藥物所涵蓋的適應症包括青光眼、乾眼症、視網膜等多種眼部疾病，隨著全球人口老化，3C 產品大量使用，以及空氣污染等環境因素影響，眼科疾病發生率有逐年提升的趨勢，加上此疾病造成的醫療負擔不斷增加，更擴大治療療法的市場需求。

全福生技董事長林羣表示，臺灣的生物科技公司應該攜手合作，共同創造未來。當不同背景、經歷和層次的人才匯聚一起，在碰撞和競爭中互相勉勵，才能最終實現偉大的事業。

全福生技總經理徐文祺指出，此次眼科研討會對全福生科來說也是相當重要，因為作為一家致力於創新新藥開發公司，全福生技希望透過舉辦這樣的研討會，提供更好的解決方案給患者。