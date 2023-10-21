比特幣單周大漲逾10% 一度攻上3萬美元 

比特幣本周大漲逾 10%，周五 (20 日) 盤中一度突破 3 萬美元，是本周以來第二次，顯示投資人對現貨比特幣 ETF 有望審核獲准的信心。

Coin Metrics 數據顯示，比特幣周五上漲 2.76% 至 29538.99 美元，盤中最高更曾攀上 30193.87 美元，本周累計上漲 10.4%，寫下 6 月 23 日迄今最佳單周表現。

以太幣本周也上漲 4%，周五收在 1606.42 美元，是 9 月 29 日以來最大單周漲幅。

加密貨幣本周強漲，甚至未因 10 年期美債殖利率 16 年來首度突破 5% 而退卻。殖利率上升通常不利於比特幣，但投資人更期待關注了一整年的利多即將到來，也就是美國可望出現首檔獲准上市的現貨比特幣 ETF。

摩根大通本周稍早表示，美國證券管理委員會 (SEC) 在未來幾個月可望批准某檔比特幣 ETF 上市。已提出申請、等待審核結果的 Galaxy Digital 則預期，最快今年底前可能有某檔現貨 ETF 獲審通過

不久前，美國一名法官裁定，SEC 駁回灰度 (Greyscale) 把旗下比特幣信託基金 GBTC 轉換成比特幣期貨 ETF 並無法律依據。SEC 日前拒絕回應會否在關鍵期限前對法庭裁決提起上訴，因此讓投資人樂觀期待，未來幾個月很快將有第一檔比特幣現貨 ETF 獲審。

過去幾周以來，數家先前申請比特幣現貨 ETF 的公司，針對 SEC 的疑慮提出修正，投資人認為這是 SEC 與申請企業之間互動的良好跡象。

Coinbase(COIN-US) 法務長 Paul Grewal 表示，在 SEC 於法庭遇挫後，相信接下來將會放行美國第一檔比特幣現貨 ETF。

若比特幣 ETF 獲准放行，投資人將可不用直接買幣就持有比特幣部位。若 SEC 真的放行，身為美國最大加密貨幣交易所的 Coinbase 也將能受益。

比特幣今年迄今上漲約 72%，擺脫去年大跌的陰霾。但交易量已見下滑，顯示散戶對目前缺乏波動的比特幣興趣缺缺，而且去年包括 FTX、BlockFi 和三箭資本 (3AC) 等曾經舉足輕重的業界大咖紛紛倒下，仍讓人記憶猶新。