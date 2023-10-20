機構預測：地緣政治主導局勢 黃金上看2100美元

自 10 月 6 日以色列和哈馬斯爆發衝突以來，金價一路走高。黃金現貨價格在過去兩周內上漲超過 162 美元，周四 (19 日) 午間觸及略低於 1978 美元的高位。

在這期間，原油價格也在飛漲，WTI 原油從哈馬斯襲擊當天的每桶 81 美元，上漲至 89 美元以上，布蘭特原油在從每桶 83 美元上漲至 92 美元。

Walsh Trading 商業對沖共同主管 Sean Lusk 表示，在這種情況下，他預計無論債券殖利率如何變動，金價都將繼續上漲，而原油將為黃金提供額外的提振。

Lusk 預計，金價將上漲至 2100 美元以上，較目前的交易水準高出 6%。

Lusk 指出，動盪一發生，原油及黃金價格都開始大漲，這是可以預期的。如今中東緊張進一步加劇，不僅僅是以加薩為中心，還可能蔓延至黎巴嫩、伊朗。

Lusk 表示，這些事件正在推高金價，讓美債殖利率走升變得無關緊要。他表示，還有另一隻市場的「黑天鵝」，是另一場債務上限即將到來，但目前美國沒有眾議院議長。他認為，考慮到地緣政治與華盛頓特區的混亂，黃金將繼續走高。

他說，黃金目前可能受到了太多關注，但期貨合約暗示明年將繼續上漲。

Lusk 稱，如觀察市場的期貨價格曲線，它非常強勁。12 月合約在 1962 美元，之後的每月份合約相差 20 美元的價差，12 月、2 月、4 月和 6 月。所以前景是，隨著時間推移交易價格會更高。

Lusk 補充說，在當前環境下，季節性因素也已被排除在外，雖然婚禮季節、排燈節和情人節等因素。可能會為金價帶來短期推動，但它們現在已經讓位給宏觀經濟趨勢和地緣政治事件。