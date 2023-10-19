〈能源盤後〉加薩醫院遭炸 伊朗呼籲「別賣石油給以色列」油價收登2周多高點

原油期貨價格周三 (18 日) 收登 2 周多最高點。此前加薩城一家醫院發生爆炸，造成數百人死亡，該地區緊張局勢更甚，當地媒體報導，伊朗呼籲禁止向以色列出售石油。此外，跡象顯示美國原油供應收緊，也有助於提振油價。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.66 美元或 1.9%，收每桶 88.32 美元，為最近月 WTI 自 10 月 3 日以來的最高收盤價。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.60 美元或 1.8%，收每桶 91.50 美元，為最近月 Brent 自 9 月 29 日以來的最高收盤價。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.35 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 3.14 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.8%，收每百萬 Btu 3.06 美元。

市場驅動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，價格走勢顯示，市場以「潛在但未實現」的供應中斷風險在交易。市場因聽聞伊朗喊出「石油禁運」一詞而反射性推漲油價，但事實上應該忽視這些話，因為這些在更廣泛的市場中沒有什麼影響力。

加薩一間醫院 17 日遭到空襲，導致至少 500 名巴勒斯坦人喪命，哈馬斯立即譴責以色列，但以色列官方隨即否認，反控是協助哈瑪斯的其他巴勒斯坦激進組織火箭失火而誤擊醫院，目前並沒有確切證據能夠證實任一方說法。

美國國安會 18 日發聲，美方認為以色列對該事件「不負有責任」，美國拜登總統表示，依據國防部提供的情資，加薩醫院的悲劇「看起來是另一個組織所為，不是以色列。」

RaboResearch 高級宏觀策略師 Benjamin Picton 報告指出，伊朗和真主黨衝突激化的風險增加，前者誓言將「嚴厲回應」，甚至包含對抗美國，後者則宣布該日為「空前怒火日」。

這股怒火在阿拉伯地區蔓延，約旦取消原計劃與拜登總統舉行的阿拉伯峰會。約旦外交部長 Ayman Safadi 表示近兩周來的戰爭正將該地區推向深淵。

自 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部以來，原油價格上漲，因市場擔心該衝突若涉及伊朗，美國恐加強制裁力道，抑制伊朗原油出口並收緊全球供應。伊朗產量已上升至 300 萬桶 / 日以上，分析師估計出口量約莫 200 萬桶 / 日。

路透報導，伊朗外交部長 Hossein Amirabdollahian 周三呼籲伊斯蘭合作組織 (OIC) 成員國停止向以色列石油公司出售石油，並驅逐其大使。OIC 當日隨即在吉達(Jeddah) 舉行緊急會議。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，其他國家雖然不太可能加入伊朗呼籲禁運的行列，即便有其他國家加入，市場焦點也會在伊朗的石油生產和出口上，伊朗的石油產量與出口量極可能會被排除在「可靠供應組合」之外。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 指出重要一點，即俄國普丁總統周三走訪中國，而拜登則出訪以色列，「這是石油供應的重大事件，情況時時在變。」

供應數據

產業數據顯示，上周美國原油供應下降，提振原油價格。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周(10/13 止) 美國商業原油庫存減少 450 萬桶、汽油供應減少 240 萬桶，餾分油供應減少 320 萬桶。俄克拉荷馬州庫欣 (Nymex 交割中心)的原油庫存當周減少 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存僅小降 3 萬桶、汽油庫存減少 80 萬桶，餾分油庫存減少 90 萬桶。

美國石油協會周二報告稱，據消息人士援引該數據，上周美國原油庫存下降 440 萬桶。

根據 EIA，上周美國產量仍維持在每日 1320 萬桶的歷史高點。