金控明年想用老本配息 要先過四大財務條件檢視

金控未來想用老本配息難度大增！金管會今 (19) 日公布金控使用法定盈餘公積、資本公積配息的 4 大條件，未來金控要用老本配息必須符合相關財務條件，但以今 (2023) 年的半年報來看，沒有一家金控符合 4 大要件，存股族明 (2024) 年股息恐將縮水。

聯準會暴力升息加上防疫保單理賠，導致去年部分金控獲利大減，為了維持一定的股利水準，不少金控動用法定盈餘公積、資本公積 (俗稱老本) 配息，但未來金控還想用老本配息，難度將大幅提升。

根據金管會今天頒布的四大準則，首先是資本結構：分配後法定盈餘公積須達實收資本總額的 50%，為金控公司財務業務健全應具備事項之一。

第二、在資本適足率部分：最近一年度集團資本適足率扣除預計發放的現金股利後的集團資本適足率須達 120% 以上，而且該資本適足率應經由會計師複核，各子公司並應符合各業別相關資本適足性規範。

第三、財務健全度：金控公司及各子公司最近一次經主管機關金融檢查及最近一年度經會計師查核簽證之財務報告所提列之備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列達各業別相關法令規定。

第四、財務結構及槓桿度：金控公司最近一年度第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度低於同業平均水準，且分別未逾 115%、15% 及 105%。

金管會銀行局副局長林志吉說，目前業者對於第一項條件有較多的意見，坦言有業者主張希望分配後可低於 50%，另有業者則建議採公司法的 25%，儘管一般上市櫃訂 25%，但金控旗下的銀行訂 75%，因此訂 50% 尚屬合理。

而根據銀行局統計，今年半年報符合 50% 的僅一家金控，以此來看金控想動用老本配息難度大增，但官員表示，金控明年要用法定盈餘公積、資本公積配息，看的是今年的財報，因此還有努力的空間。



