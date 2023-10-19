漲價效應發威，強勢股不畏盤跌

國際股市正面臨美國加重對於中國晶片管制，以及市場依舊不時會出現對於利率、通膨擔憂之情況，導致台股遲遲難脫離近幾個月的低檔區間整理格局。在此環境中，既然指數走不出趨勢，重個股輕指數或許是個好對策。

約一個月前，永誠資產管理處曾經分析記憶體模組廠 3260 威剛，提到「在記憶體價格不漂亮的階段，威剛存貨明顯增加，國際大廠減產動作持續擴大、終端庫存降低後，出現價格回升的曙光。報價反彈，就會使在上半年增加不少低價庫存的威剛，有更多的獲利空間，手中低成本的存貨搭配產品售價上漲，獲利率就有機會顯著提升，也成為後續值得關注的方向」

當時也可以看到，威剛 8 月分營收已達到 11 個月以來新高，大幅縮減今年營收的年衰退幅度；9 月份營收更是月增 12.5% 來到 2022 年以來的單月新高，合併自結損益部分，稅前淨利達 2.76 億元，單月以超過上半年平均單季水平 (上半年稅前淨利 4.58 億元)。

從獲利數字上，確實可看到獲利伴隨營收顯著成長，且從報價狀況來看，512Gb 的三級單元 NAND Flash 報價約從 8 月底就開始反彈，相較於多數的 DRAM 產品，包含 DDR3、DDR4 等，約 9 月中下旬才開始反彈或是幅度很小，顯示快閃記憶體相關廠商可優先見到營運利多。

依照過往經驗，受惠景氣循環報價上揚之電子股或許在報價上揚趨勢發動前股價就已經反應不少；但在近期台股偏空整理下，這類當下具備實質利多且仍將持續成長的企業，便有機會持續吸引資金湧入。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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