鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)EPS預估上修至20.4元，預估目標價為2300元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對力旺(3529-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.29元上修至20.4元，其中最高估值23.71元，最低估值19.43元，預估目標價為2300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23.71
|31.5
|29.61
|最低值
|19.43
|25.74
|29.61
|平均值
|20.76
|28.05
|29.61
|中位數
|20.4
|27.78
|29.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3,470,000
|4,124,340
|4,207,000
|最低值
|2,954,000
|3,698,000
|4,207,000
|平均值
|3,090,980
|3,919,390
|4,207,000
|中位數
|3,069,000
|3,942,000
|4,207,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|21.61
|14.78
|9.52
|7.3
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,216,711
|2,363,824
|1,776,653
|1,410,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3529/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。