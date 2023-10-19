【選股策略】台積電法說會前9大重點一次看！關注 8檔Q3營收年增的台積電概念股！

日前美國 2 年期公債殖利率最高來到 5.2%，創下 2006 年來最高水平，就又有聯準會官員提出殖利率在高檔或許可以不用升息，若公債殖利率持續創高，對股市的影響仍然很大。

上週提到：過去一週的確行情出現反彈，但目前台股上漲家數比例仍不到 4 成，透過台積電和金融股撐盤，對多數投資人的幫助有限，投資人仍宜留意持股部位控管，技術面破底且融資持續增加的股票要留意斷頭風險。

回顧過去一週的確行情的確在「拉金出電」後迎來拉回，技術面破底且融資持續增加的 AI 概念股開始出現斷頭風險，但隨著負乖離逐漸飆升，短線止跌的機率也持續上升。

台積電法說會將在今日盤後舉行，市場聚焦美國 AI 晶片禁令的影響，台積電的展望及資本支出將成 Q4 科技股投資風向球！

二、台積電法說 9 重點 – Q3 成長台積電概念股

台積電在上周末舉辦了運動會，創辦人張忠謀先生提到：台積電以後的競爭環境，絕對不會比過去幾年輕鬆，半導體的全球化和全世界的自由貿易都沒有了，競爭也有供需問題，別的公司會利用地緣政治趨勢，因此台積電未來的挑戰，會跟過去幾年相當、甚至更多。沒想到馬上就迎來了美對中的 AI 晶片禁令升級，張忠謀先生的言論總是值得大家細品。

台積電法說會將在 19 日登場，市場聚焦 9 大重點：

1. 半導體庫存循環：是否庫存已消化完畢，即將進入新的週期。

2.AI 產品需求及展望：影響 AI 概念股的資金熱度。

3. 邏輯半導體是否有復甦跡象：晶圓代工產能利用率是否有機會提升。

4.2 奈米製程量產時程：先進製程的良率及研發狀況。

5. 資本支出展望：對設備廠的影響大。

6. 明年營運前景：對獲利和估值影響大。

7. 海外布局進展：對地緣政治及未來成長力道影響大。

8. 現有先進製程與先進封裝展望：先進製程的市場需求力道。

9. 美對中 AI 晶片禁令的影響：對全球科技股的氣氛有極大影響。

台積電是全球半導體龍頭，法說會一直都是科技股的風向球，明日法說會將成為 Q4 電子股行情重點，若法說會釋出悲觀展望，則 Q4 較不易出現選舉行情。

隨著 Q3 營收都公布完畢，下面選出 Q3 營收成長的台積電概念股給大家參考！

三、Q3 成長台積電概念股 – 大戶投 APP 看更多選股

Q3 台積電概念股選股邏輯主要有 4 點

Q3 營收年增 成交金額大於 5000 萬 本益比 25 倍 屬於 XQ 分類中的台積電概念股

按上述 4 點選出的個股共有 8 檔，分別是 (6139-TW) 亞翔、(2404-TW)漢唐、(3583-TW)辛耘、(6691-TW)洋基工程、(6830-TW)汎銓、(6223-TW)旺矽、(3587-TW)閎康、(1710-TW)東聯。

(2022 年兩大熱門特輯：關於財報的 9 種選股策略、策略聯盟，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

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