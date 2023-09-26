鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調升至205.64元，幅度約4.39%

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豐泰(9910-TW)提出目標價估值：中位數由197元上修至205.64元，調升幅度4.39%。其中最高估值252元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予豐泰(9910-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀4位。
豐泰(9910-TW)今(26日)收盤價為189元。近5日股價下跌4.43%，相關其他類指數近5日下跌0.87%，台灣加權指數下跌1.47%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。