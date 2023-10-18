聯發科捐贈臺大講堂 董事長蔡明介致詞勉勵學子

為促使產學合作關係更加緊密，聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介及國立臺灣大學校長陳文章，日前於臺大新館舉行圖靈講堂、夏農講堂及馮紐曼會議室啟用儀式，期望打造更完善的學習環境，建立產業與學界的緊密連結，為台灣電資領域及半導體產業培育出更多優秀的人才。

此次三個啟用空間由蔡明介親自命名，以紀念二十世紀三位在計算及通訊科技領域做出巨大貢獻的科學家，包括圖靈 (Alan Turing)、夏農 (Claude Shannon) 和馮紐曼 (John von Neumann)，期許學子緬懷前人的貢獻，體會到運算與通訊科技的發展脈絡及後進者承先啟後的角色，實現學新館命名的意涵，持續學習、不斷創新，開創無限可能。

蔡明介表示，聯發科一向支持產學攜手進行前瞻性的研發，早自 2003 年即投入，這樣的合作產出許多 ISSCC 論文以及產品上的應用。期望相關空間啟用能完善師生的學習與研究環境，成為電資領域的學研地標。同時勉勵後進學子，抱持不斷學習與創新的精神，投入運算與通訊這個令人興奮的領域，為個人與社會進步貢獻更多力量。

為強化產學合作與社會互動，三年前蔡明介也將 AI 前瞻研究的「聯發創新基地」及負責社會回饋的「聯發科技教育基金會」據點設立於此，聯發創新基地由台灣與英國劍橋兩端研究人員協力探索 AI 在 IC 設計技術中的可能性，近年在重要 AI 會議中有許多優質論文發表。

聯發科教育基金會則是系統性推動科技扎根及社會影響力的落地實踐，如透過智在家鄉數位社會創新競賽及科技女力未來設計工作坊等，推動善用科技的社會。