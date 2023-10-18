美國新規將影響輝達A800、H800對中出口 中國廠商：已提前囤貨

拜登政府周二（17 日）擴大對中晶片出口禁令，計劃阻止輝達 (NVDA-US) 等公司向中國出口先進人工智慧（AI）晶片，輝達 A800 和 H800 晶片對華出口將受到影響，不少中國廠商已預先囤貨。

拜登政府公告的新規將在 30 天內生效，伊朗、俄羅斯等 40 多個國家受到限制，美方也把中國半導體公司摩爾線程和壁仞科技列入黑名單。

據《彭博》報導，一名美國高階官員指出，新規定將涵蓋輝達 A800 和 H800 晶片。這兩款是輝達特地為中國市場打造的降規版晶片。

美國商務部長雷蒙多表示，新措施堵上了去年 10 月禁令的漏洞，政府可能「至少每年更新一次」，主要目標是限制中國獲得 AI 和軍事領域的先進晶片。她強調，無意在經濟上傷害北京，中國仍能進口價值數千億美元的美國晶片。

據《財聯社》報導，多位中國廠商人士在周二晚間表示，已提前接到消息，不少廠商已預先囤貨。分析師說，此輪禁售意味著美方進一步遏制中國算力發展，中國發展國產繪圖晶片（GPU） 勢在必行。

「我們 10 月初就接到這個（禁售）消息，目前已經囤了足夠量，不過未來還是有很大壓力。」中國一家伺服器廠商內部人士說。

浪潮信息 (000977-CN) 一家下游客戶的採購負責人也表示，浪潮已提前向其所在公司通知相關消息，如需訂購相關產品，要抓緊時間。

此外，恒潤股份在周二晚間發布公告，表示控股子公司上海潤六尺向供應商 A 採購 75 台 H800 和 22 台 A800 現貨。上海潤六尺說：「我們兩周前就解決這個問題了。」

彭博行業研究分析師 Kunjan Sobhani 指出，中國大客戶預期華府會提出這類限制措施，帶動最近中國大客戶的訂單激增，800 系列晶片的庫存增加，從而提振輝達的銷售。Sobhani 認為，短期內這些限制措施不會產生太大影響，但這些措施可能會衝擊輝達的長期展望。