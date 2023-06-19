茂迪營運谷底已過 大尺寸TOPCon明年Q1量產

茂迪 (6244-TW) 今 (19) 日舉辦股東會，由董事長曾永輝主持，會中指出今年營運谷底已過，今年營運仍較去年成長，且因 TOPCon 需求旺盛，也將投資大尺寸 M10 TOPCon 的產線，預估明年第一季正式量產。

茂迪指出，今年第一季營運成績超預期，第二季因出貨自家案場以及客戶工程延宕，表現不如預期，但營運谷底已過，今年目標仍將較去年成長。

茂迪新世代 TOPCon 電池技術持續突破，模組轉換效率已達 22.5%，領先同業超過 6%，且出貨比重持續增加，也預計在現有基礎上，再投資更大尺寸 M10 的 TOPCon 產線，預估明年第一季全面量產。

此外，茂迪不僅關注國內市場，也重視國際市場的開拓，積極參與各種展覽活動，讓公司不僅立足台灣，更放眼全球市場，若客戶有非中系產品需求時，茂迪因在中國與台灣都有工廠，可透過經銷商將自家產品銷往國外。

茂迪也持續開拓國內太陽能系統，特別是室內漁電共生，除導入下世代 N 型技術電池讓發電效益最大化，更培養室內養殖團隊，讓無毒、零碳的綠色水產品成為未來公司增長的一部份。

展望後市，茂迪預估，由於太陽能材料價格走跌，市場進入觀望期，交易也停滯，但後市可能爆發的需求將「非常可觀」。