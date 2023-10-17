百度正式發表文心大模型4.0 發豪語「不比GPT-4遜色」

百度 (Baidu)(9888-HK) 創辦人李彥宏周二 (17 日) 在百度世界大會上，正式發表「文心一言」(Ernie) 大模型 4.0。他信心表示，這款最新的大型語言模型，在功能等各方面的水準，絲毫不遜色於 OpenAI 的 GPT-4。

李彥宏在百度世界大會上透過問答的方式，向外界展示文心一言 4.0 回應和解決複雜難題的能力。他表示，無論是模型的精密程度還是一般功能，文心大模型 4.0 的能力都和 OpenAI 的產品不相上下。

中國企業試圖和微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等美國企業競爭，打造出類似於 ChatGPT、Dall-E 等服務，但美國對中國祭出先進 AI 晶片制裁，再加上北京當局的嚴厲審查制度，恐怕會阻礙中國企業發展這項新興技術的野心。

OpenAI 去年向全球展示生成式人工智慧 (AI) 的顛覆性潛能後，包含百度在內等公司，在中國掀起一股 AI 投資浪潮。在阿里巴巴 (9988-HK)、騰訊 (0700-HK) 以及眾多新創公司當中，百度被視為下一代技術領域的領先者。

百度 6 月時聲稱，文心一言的初步版本，在一般功能上已超越 OpenAI 依據 GPT-3.5 構建的聊天機器人。

百度的目標是將文心一言融入搜尋引擎、地圖、文件共享、協作和資料分析等產品當中。百度希望，文心一言聊天機器人能夠成為和網路行銷並駕齊驅的核心業務，幫助公司奪回被字節跳動和騰訊搶走的用戶。