零售遲緩、鴉片纏訟 美國連鎖藥房Rite Aid申請破產保護

Rite Aid (RAD-US) 周日 (15 日) 在新澤西州根據《破產法》第 11 章申請破產保護，並表示將開始重組以大幅減少債務。

該公司表示，已與債權人就重整計畫達成協議，其中包括評估其零售業務並關閉表現不佳的門市。

Rite Aid 還表示，貸方同意提供 34.5 億美元的新資金，以在啟動重組計畫時「提供充足的流動性」。

這家陷入困境的連鎖藥局一直在努力應對銷售放緩、債務增加和一系列訴訟問題；這些訴訟指控該公司因止痛藥過度供應而助長美國鴉片類藥物的流行。

截至 6 月 3 日的最近一季，該公司營收從去年同期的 60.1 億美元降至 56 億美元。淨虧損擴大至 3.067 億美元，合每股 5.56 美元；去年同期淨虧損為 1.102 億美元，或每股 2.03 美元。

由於當季業績不佳，Rite Aid 下修 2024 財年展望，並警告投資人，預計至 2 月結束的財年年將損失 6.5 億至 6.8 億美元。

Rite Aid 的零售藥房業務長期以來一直是該公司的主要成長動力，但這不足以抵消其不斷增加的虧損。

對新冠疫苗和檢測的需求大幅下降、該公司處方藥計劃的會員減少，以及 Elixir 藥品福利業務的客戶流失，導致陷入困境的藥品連鎖店收入放緩。

該公司周日任命史坦 (Jeffrey Stein) 為其新任 CEP 和重組長以及董事會成員。自 1 月以來一直擔任臨時 CEO 的伯爾 (Elizabeth Burr) 將繼續留在公司董事會。

Rite Aid 董事長伯達肯 (Bruce Bodaken) 發表聲明表示：「史坦是一位久經考驗的領導者，在指導公司進行財務重組方面擁有良好的記錄。我們期待從他的貢獻中受益，並利用他的專業知識來加強 Rite Aid 的基礎並為業務取得長期成功奠定基礎。」