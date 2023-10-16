外資連二賣 逆勢加碼聯電1.4萬張

台股今 (16) 日終場量縮下挫 130 點，收在 16652 點，摜破季線與五日線，外資連二賣，瞄準華新集團、航空雙雄等提款，逆勢加碼聯電 1.4 萬張，已連六買。

三大法人今日合計賣超 179.59 億元，外資連兩賣、賣超 156.59 億元，自營商同步連兩賣、提款 39.02 億元，投信逆勢挺台股，買超 16.01 億元；期貨方面，外資加碼空單 952 口，空單未平倉口數增加至 1420 口。

外資今日賣超瞄準華新集團、航空雙雄與漲多個股，華邦電高居外資賣超張數第一，達 4.5 萬張，股價也因此重挫 8%，華新同樣遭提款，張數達 1.6 萬張，長榮航、華航合計達 5.5 萬張，其餘如矽統、中工等漲多個股，也都成為提款對象。

外資買超則多青睞金控族群，光買超前十名中就有就有五檔金控股，包括兆豐金、中信金、開發金、第一金與玉山金，買超張數都在 2000 張以上，另外也看好聯電，加碼近 1.4 萬張，已連六買，此外，由於全球金融市場緊張、避險意識升溫，元大台灣 50 反 1 也獲青睞，張數將近 3000 張。

投信與自營商也有志一同，雙雙看好聯電，買超張數分別超過 6000 張、1500 張，其中，自營商也同步調節長榮航、華邦電、裕隆與華航，張數都在 1000 張以上。