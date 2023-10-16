外資連二賣 逆勢加碼聯電1.4萬張

外資連二賣 逆勢加碼聯電1.4萬張。(鉅亨網資料照)
外資連二賣 逆勢加碼聯電1.4萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (16) 日終場量縮下挫 130 點，收在 16652 點，摜破季線與五日線，外資連二賣，瞄準華新集團、航空雙雄等提款，逆勢加碼聯電 1.4 萬張，已連六買。

三大法人今日合計賣超 179.59 億元，外資連兩賣、賣超 156.59 億元，自營商同步連兩賣、提款 39.02 億元，投信逆勢挺台股，買超 16.01 億元；期貨方面，外資加碼空單 952 口，空單未平倉口數增加至 1420 口。

外資今日賣超瞄準華新集團、航空雙雄與漲多個股，華邦電高居外資賣超張數第一，達 4.5 萬張，股價也因此重挫 8%，華新同樣遭提款，張數達 1.6 萬張，長榮航、華航合計達 5.5 萬張，其餘如矽統、中工等漲多個股，也都成為提款對象。

外資買超則多青睞金控族群，光買超前十名中就有就有五檔金控股，包括兆豐金、中信金、開發金、第一金與玉山金，買超張數都在 2000 張以上，另外也看好聯電，加碼近 1.4 萬張，已連六買，此外，由於全球金融市場緊張、避險意識升溫，元大台灣 50 反 1 也獲青睞，張數將近 3000 張。

投信與自營商也有志一同，雙雙看好聯電，買超張數分別超過 6000 張、1500 張，其中，自營商也同步調節長榮航、華邦電、裕隆與華航，張數都在 1000 張以上。

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