鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至7.45元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.45元上修至7.45元，其中最高估值8.29元，最低估值7.06元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.29
|14
|14.45
|最低值
|7.06
|12.04
|14.45
|平均值
|7.55
|13.02
|14.45
|中位數
|7.45
|13.13
|14.45
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10,326,000
|15,330,000
|17,730,000
|最低值
|9,551,000
|13,543,000
|17,730,000
|平均值
|9,798,830
|14,322,330
|17,730,000
|中位數
|9,702,500
|14,389,000
|17,730,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.32
|5.62
|8.16
|7.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|10,557,701
|9,423,020
|7,544,545
|6,835,443
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。