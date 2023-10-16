2023年第四季黃金最新展望

9 月 21 日美聯儲發布利率決議，宣布維持利率不變。該次會議不加息，甚至市場認為今年是較高概率不會變動。英皇金融集團分析，透過美聯儲公布的點陣圖，其實也可以看出現在雖然是利率持平的狀態，但未來利率將會往下走，長期利率落點在 2.5%(目前 5.50%)。而利率向下走，勢必就會對市場帶來極大衝擊。

(圖為美聯儲 9 月利率決議公布之利率點陣圖)

以色列於 10/7 遭到巴勒斯坦伊斯蘭激進組織「哈瑪斯」全面攻擊，首先引爆中東戰場。以色列也轟炸加薩地區還以顏色。雙方衝突不僅影響到國際油價，同時對具有避險性質的黃金價格有推動作用。黃金在 10/3 下探均線支撐 (1816) 後盤整了幾日，並在以巴衝突的避險情緒下開始啟動反彈，一周內漲至 1885 的高點，價差 70 美元以上。在衝突傷未解除之前，黃金都在風口浪尖，都有機會被推動上行。但也要注意挑戰關鍵阻力 60 均線 (1889)，所以如果站穩該區間支撐，才能持續上看到多空布林上軌(1940.5)，不然就會有區間整理下落的機會。同時也可以注意，真的觸及到多空布林上軌(1940.5) 可能會有獲利了結帶動的賣壓，讓價格區間下落。

(圖為黃金周線圖價格變動)

1. 美國就業報告

美國 9 月失業率原先 3.80%，預測 3.70%，公佈為 3.8%，呈現失業率未能符合預期下降。

美國 9 月季調後非農就業人口原先 18.7 萬人，預測 17 萬人，公佈為 33.6 萬人，呈現高於預期且高於前值的表現。

以產業來說，以休閒娛樂增長最為強勁，於近三個月都是增長的狀態，並且相較上個月更是爆發性的倍增成長 (44K 至 96K)。而連續三個月都呈現衰退的有資訊傳播業，但相比先前來說，應該已經是最差的狀況已過去 (8 月 - 21K，9 月 - 5K)。而教育醫療雖然連三個月都是增長，但漲幅持續再縮減 (7 月 104K、8 月 97K，9 月 70K)。

(圖為 MacroMicro 統計美國非農就業產業變動)

數據公布後黃金價格變化為先下跌至 1810 附近後拉升至 1835 附近，以就業人數來說，看似打壓金價短暫下行，但由於失業率並未下降，讓金價趁勢又起。

(圖為美國非農數據公布後黃金 15 分鐘圖價格變動)

2. 本月波動平均值較大數據

通過近 3 年的數據統計，找出常態數據公佈當日黃金價格高低落差較大的，進而掌握到較能帶動市場波動的數據來操作交易。其中以非農數據當日波動較大，平均超過 31 美元。而本月非農已過，下次公布時間是 11/3 晚間 20:30。

因此，英皇金融集團認為，可以轉為關注波動 30 美元的數據，包含到 JOLTS 職位空缺以及美國工廠訂單月率。其中以 JOLTS 職位空缺下次公布時間最近，為 11/1 晚間 22:00 公布。而美國工廠訂單月率是 11/2 晚間 22:00 公布。等於 11/1-11/3 都是關鍵操作時間點，特別可以留意黃金的變動機會。

3. 美國 PMI 數據推薦

每個月都有極多的 PMI 數據會公佈，像是 ISM 與 Markit 統計的服務業與製造業 PMI，又會分為初值與終值，能帶出的交易機會特別多。除此之外還有芝加哥 PMI 數據，也被市場特別看重。其中黃金的波動又以 Markit 統計的服務業與製造業初值當日波動較大，平均可達 28-29 美元之間，而 10 月份的 Markit 服務業與製造業 PMI 初值公佈時間為 10/24(二) 晚間 21:45，可以特別注意。

4. 本月期望值較高日期

透過上漲下跌概率以及漲跌波動點數，計算出自 2000 年至 2020 年的期望值，找到黃金在 10/25(三) 當天的期望值蓋率較高，當日上漲概率高，並且平均上漲比下跌多，也就是當日開盤就直接買入，有較高機會赚取獲利。

美國就業數據分析

英皇金融集團分析，非農當日數據公佈前，已透過經過驗證有高勝率的方法，於下午六點先預測價格下落挑戰 1809.80(2.618 回歸線)，並且會參考以當時開盤價格 1820.42 與 0.618 回歸線 (1820.06) 以及 0.5 回歸線 (1820.67) 進場做空，但由於開盤價正常來說要是這三張訂單價格最差，此次卻是 0.618 回歸線最差，符合將有回測較深的情況，預判回測會到 0.236 回歸線(1822.02)，並把止盈上修正至 1.618(1814.93)。

(圖為 Tradingview 的黃金 4 小時圖非農前走勢)

(圖為 Tradingview 的黃金 15 分鐘圖非農前走勢)

後續在非農行情公佈前，價格一度拉升至 1825.11，觸及 1822.02 的掛單進場點位。後續開始下落，並在行情公布當下迅速掉落至 1.618 回歸線 (1814.93)，並最低觸及 1810.20 才反彈拉升，因此該次交易於非農當日 3 張訂單觸及修正後的目標而獲利出場。

(圖為 Tradingview 的黃金 4 小時圖非農後走勢)

主要國家利率帶動

美國利率

身為世界火車頭的美國，利率一直是帶動市場的參考，而美國在近兩次利率都出現持平，並且在點陣圖的預測裡，美國的長期利率已經降至 2.50%，代表現在的利率持平，可能就是代表未來利率轉折的前兆。

英皇金融集團認為參考美聯儲觀測工具裡的市場預測，發現市場認為下次的利率決議 (11 月) 維持在 5.50% 上限的概率達到 72% 以上。

(圖 CME 的美聯儲觀測工具統計 11 月美聯儲利率)

而今年年底最後一次的利率決議 (12 月) 維持在 5.50% 上限的概率達到 57% 以上。雖然有少部分的人認為可以再持續提高利率，但有超過半數的人覺得利率還是較高概率維持相同。

(圖 CME 的美聯儲觀測工具統計 12 月美聯儲利率)

非美國之主要各國利率

而主流的幾個國家，像是歐元區、英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、日本、瑞士等國，僅有歐元區在 9 月份有持續提升利率 (4.25%→4.50%)，其餘各國基本上都維持利率不變，這也代表市場已經放緩加息腳步。

籌碼面分析：

透過世界黃金協會的統計，雖然交易的峰頂值在 7 月份，隨後開始下降。但依舊可以發現黃金的交易量是逐年提升。以 2022 年的日均交易量為 1316.2 億美元，而 2023 年的日均交易量，截止至 10 月第一周為 1386.7 億美元。

(圖為世界黃金協會的交易量統計)

其中市場關注性較高的美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公佈的 COT 報告，目前依舊處於多頭格局。但如果不是掉落至 0 以下的連續轉正，相對較難掌握趨勢初始的多頭機會。所以以短線操作來說，較難解讀出操作信號。

(圖為 MacroMicro 的黃金 COT 與黃金價格比對)

基本面趨勢分析：

以趨勢判斷來說，美國的實質利率與金價是呈現高度負相關。而現在的美國實質利率目前已經回歸到 0 以上，這代表說金價下行動能就不是太強烈了，如果再參考到未來美國將會降息，就有會帶動實質利率向下，帶動黃金價格向上。

(圖為 MacroMicro 的美國實質利率與黃金價格比對)

再根據到彭博社,、紐約商品交易所、世界黃金協會整理出的未來近 68 個月的黃金期貨價格預測，目前 68 個月後的黃金期貨價格為 2224.30 美元 / 盎司。並且可以看到整體趨勢是完美的斜率上行，可看出越遠期的價格持續拉升，因此也推斷出市場對於黃金未來價格相對看好，也代表未來金價有較高機會持續上漲。

(圖為世界黃金協會所截取的黃金期貨報價趨勢)

技術面趨勢分析：

整體區間來看，目前價格處於月線的多空布林軌道內，目前價格持續收窄，現已挑戰到 BBI 中軌與 20 均線以下。搭配隨機指標死叉過程，有機會繼續帶動向下挑戰下軌 (1773.3) 與 60 均線 (1722.15) 的支撐。

(圖為黃金月線技術分析圖)

而周線圖的走勢，可以看到價格觸及 150 均線 (1816.8) 後出現反彈，有機會區間向上挑戰 60 均線 (1888.7) 的阻力。但也注意該阻力區，如果站不上去，就有機會繼續向下再次挑戰 150 均線 (1816.8)，甚至是挑戰 250 均線(1731.4) 的支撐。

(圖為黃金周線技術分析圖)

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