〈能源盤後〉WTI連3日收低 幾乎抹平以巴衝突後的風險溢價

原油期貨價格周四 (12 日) 連續第三個交易日收低，抹去本周稍早大部分漲幅。本周稍早因哈馬斯襲擊以色列帶來地區供應風險而上漲。

美國國內原油庫存上周增加 1000 萬桶以上，且美國石油產量增加至有史以來的最高水準，該報告公布後，WTI 原油期貨價格下跌。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 58 美分或 0.7%，收每桶 82.91 美元。

哈馬斯周末襲擊以色列之前，上周五 WTI 原油收在每桶 82.79 美元。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 18 美分或 0.2%，報每桶 86 美元，但盤中低點一度達 85.18 美元。

上周五 Brent 原油期貨收在每桶 84.58 美元。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.17 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖 3.04 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 1%，收每百萬 Btu 3.34 美元。

供應數據

因美國周一放假，上周石油供應報告較往常推遲一日公布。

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周(10/6 止) 美國商業原油庫存增加 1020 萬桶、汽油供應減少 130 萬桶，以及餾分油供應減少 180 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周原油供應增加 20 萬桶、汽油庫存減少 110 萬桶，以及餾分油庫存減少 180 萬桶。 。

美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周原油供應增加 1290 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，原油庫存大幅增加係因產量創新高、出口量下降，以及煉油廠進入秋季維護高峰。

EIA 報告顯示，俄克拉荷馬州庫欣紐約商業交易所交割中心的原油庫存上周減少 30 萬桶，同時國內產量增加 30 萬桶，達每日 1320 萬桶。

另外，EIA 周四公布，上周 (10/6 止) 美國天然氣供應量增加 840 億立方英呎。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周天然氣庫存增加 910 億立方英呎。

市場驅動力

中東媒體最新報導指稱，伊朗先前知曉哈馬斯正計劃發動襲擊，但《華爾街日報》引述美國情資機構報導，相較該報先前直指伊朗協助策劃今次攻擊的說法，此回語氣較平和地稱伊朗不清楚具體攻擊時間和範圍。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，中東衝突會加劇石油市場的恐慌，因此在停火或休戰之前，衝突會持續造成石油價格上行壓力，許多交易商仍認為油價上看每桶 100 美元。

「但倘若地緣政治風險緩解，經濟衰退擔憂重返市場焦點，那麼 WTI 價格跌至 70 美元中上段就不足為奇了。」

國際能源署 (IEA) 周四預期，今年石油需求將增加 230 萬桶 / 日，較上個月報告的數據增加 10 萬桶 / 日，相當於每日總需求創下 1.019 億桶新高紀錄。

另外，石油輸出國組織 (OPEC) 周四發布月報，基本維持對全球石油市場的預測不變，預計今年石油需求將增加 240 萬桶 / 日，2024 年再進一步增加 220 萬桶 / 日。

與此同時，七國集團 (G7) 和澳洲周四宣布，為執行 2022 年 9 月設立的俄羅斯海運石油價格上限，已採取了最新行動。其中，美國將對違反俄油限價規定的兩大實體實施制裁。