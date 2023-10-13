中國海關總署：9月進出口規模創今年來新高

中國海關總署周五（13 日）發布的數據顯示，9 月貨物貿易進出口總值為人民幣 3.74 兆元，規模創今年來新高，前三季貨物貿易進出口總值為 30.8 兆元。

中國第 1、2、3 季進出口總值分別為 9.72 兆元、10.29 兆元、10.79 兆元，規模逐季攀升。與前月相比，8 月、9 月進出口連續兩個月正成長。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，今年前三季有三個特點：

一是進口規模逐季攀高，自主要來源地進口趨勢向好。1、2、3 季中國進口額分別是 4.23 兆、4.39 兆、4.58 兆元，規模逐季擴大。

二是進口數量穩步增加，保供穩鏈作用持續發揮。與一年前相比，中國進口數量連續八個月增長，前三季累計增加 2.6%。滿足國內生產需要的資源能源產品、關鍵零件等進口數量穩步擴大，比如原油、天然氣、金屬礦砂等。

三是進口准入開放多元，更好地滿足民生消費需要。中國已經與 171 個國家和地區建立海關檢驗檢疫合作關係，簽署的農產品食品准入類國際合作文件數量接近 400 份。

關於下一步外貿走勢，呂大良說，注意到近期世界貿易組織（WTO）、國際貨幣基金（IMF）等國際機構對全球貿易碎片化的擔憂，WTO 把今年全球商品貿易量的增幅從此前預測的 1.7% 下調到 0.8%，說明世界經濟復甦和可持續發展仍然面臨巨大挑戰，中國外貿面臨的外部環境依然複雜嚴峻。

不過，呂大良指出，中國經濟恢復向好的積極因素仍在不斷積聚，隨著政府持續推動外貿穩規模、優結構，「穩」的基礎更加扎實，「好」的變化將更加突出，政府有理由有信心實現全年外貿促穩提質的目標。