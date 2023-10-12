〈能源盤後〉市場評估以加戰爭威脅供應端程度 原油連2日收低

原油期貨價格周三 (11 日) 連續第二個交易日收低，交易者正觀察以色列 - 加薩戰爭有無蔓延威脅原油供應的任何跡象。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 2.48 美元或 2.9%，收每桶 83.49 美元，周二 WTI 原油收低 0.5%。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.83 美元或 2.1%，報每桶 85.82 美元，周一 Brent 原油收低 0.6%。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.21 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 3 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.2%，收每百萬 Btu 3.38 美元。

市場驅動力

原油期貨價格在周一飆升逾 4% 後連續 2 日收低，市場對周末哈馬斯的襲擊與以色列隨後的宣戰做出反應。

以色列不是主要石油生產國，但投資者關注以巴衝突是否升級。

施耐德電機高級大宗商品分析師 Brian Swan 認為，目前全球原油供應面臨的風險低，但因為美國正密切關注伊朗與哈馬斯的關係，所以油價上漲的可能性很小。倘若美國決定更嚴格限制伊朗的原油出口，就可能影響市場走勢。

《華爾街日報》周日報導稱此回哈馬斯的襲擊背後有伊朗軍方力量支撐。白宮國家安全顧問 Jake Sullivan 也稱伊朗是該襲擊行動的「同謀」，長期以來一直向哈馬斯提供資金和訓練，但他也說，美國目前為止尚未證實伊朗官方事先知曉該攻擊行動。

《紐約時報》周三報導，根據美國情蒐，伊朗主要領導人對哈馬斯向以色列發動攻擊一事感到驚訝。

德國商銀引述數據指出，美政府 2018 年退出伊朗核協並重啟制裁後，伊朗石油出口大幅下降。此後生產和出口部分恢復，今夏產量達 310 萬桶 / 日，而出口量估計恢復至 200 萬桶 / 日左右。

Neuberger Berman 高級投資組合經理 Hakan Kaya 表示：「該襲擊行動前，美國對伊朗態度放軟，允許其石油產量接近 2018 年前的水準，但在此回衝突爆發後，美國恐改採較嚴厲的立場，從而導致伊朗石油供應減少。」

Kaya 認為，該攻擊行動讓「沙烏地阿拉伯與以色列關係近期正常化」的可能性下降。他指出，上周末該行動爆發前，沙烏地阿拉伯已表示，若原油價格保持高位，願意提高石油產量，但發生攻擊事件後，沙國可能改變石油生產計劃，將現行的減產計畫延長更久，進一步耗盡本已偏低位的全球石油庫存。

荷蘭國際集團的分析報告指出，如果衝突僅限於以色列和哈馬斯，當前的風險溢價預計將緩慢下降，但有衝突升級的可能性，尤其倘若伊朗參與其中，若然，美國會對伊朗石油實施更強有力的制裁，令石油市場一路收緊至 2024 年底。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布月報，預測 2024 年 WTI 原油均價為每桶 90.91 美元，較 9 月估值上漲 9.2%；Brent 原油明年均價為每桶 94.91 美元，較先前估值上漲 7.6%。

EIA 表示，由於沙烏地阿拉伯自願減產以及其他 OPEC + 國家降低產量目標，今年全球原油供應成長一直受限。

與此同時，能源交易者消化了 Exxon Mobil (XOM-US) 計畫以約莫 595 億美元股票收購 Pioneer Natural Resources (PXD-US) 的消息。