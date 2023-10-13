〈台股盤前要聞〉大立光Q4動能再加溫、公平會通過「台台併」 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。大立光執行長林恩平指出， 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單；公平會昨 (12) 日正式宣布，附加負擔通過台灣大 (3045-TW) 與台灣之星合併案，台灣大表示，將力拚 2023 年底前完成整併。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

旺季加溫 大立光林恩平：10 月動能優於 9 月 11 月還比 10 月高

大立光 (3008-TW) 昨 (12) 日召開第三季法人說明會，9 月營收已經回升 55.72 億元、創 46 個月來新高，同時，大立光執行長林恩平指出，預期 10 月營運動能會較 9 月好，11 月更比 10 月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢，部分客戶甚至出手增加訂單。對於生產良率仍有提升的空間，將有助於毛利率的改善。閱讀全文...

「台台併」有條件通過 台灣大：力拚年底前完成整併

公平會昨 (12) 日正式宣布，附加負擔通過台灣大 (3045-TW) 與台灣之星合併案，對此，台灣大表示，台灣電信產業發展將邁入全新紀元，將遵循公平會附加負擔之指示方向，力拚 2023 年底前完成整併。閱讀全文...

國巨集團幫鋪路 富鼎開拓歐美新客戶

自國創入主富鼎 (8261-TW) 後，董事長陳泰銘以國巨 (2327-TW) 全球通路協助，據了解，富鼎近期已開始送樣給歐美客戶，突破過往大中華區的侷限，加上筆電、伺服器與工具機市場緩步復甦，法人看好，富鼎明年營收將重返成長。閱讀全文...

晶心科林志明：美國若禁止 RISC-V 將是大損失

晶心科 (6533-TW) 董事長林志明昨 (12) 日出席 2023 RISC-V Taipei Day，會後針對美國管控 RISC-V 架構與否的議題表示，RISC-V 不是產品、是種國際開放標準，若美國禁止美國公司使用，將會是大損失。閱讀全文...

鴻海傳擴大員工調薪計畫 平均幅度達 4%

鴻海 (2317-TW) 傳出啟動集團啟動調薪計畫，針對年資滿一年以上台灣區員工加薪，平均調幅達 4%，最快今年底或明年初執行。閱讀全文...

LUXGEN n⁷ 電動車問市 價格不到百萬元

LUXGEN 於昨 (12) 日發表《PURE for all 純電未來藍圖》，公布 3 車款的預購價格，入門款「n⁷ 5 人純粹版」入手價 99.9 萬元是台灣唯一價格不到百萬的電動車。閱讀全文...