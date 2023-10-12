鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至39.63元，預估目標價為610元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由39.63元上修至39.63元，其中最高估值44.13元，最低估值35.95元，預估目標價為610元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|44.13
|62.33
|64.33
|最低值
|35.95
|41.56
|48.31
|平均值
|39.75
|51.12
|60.27
|中位數
|39.63
|53.15
|63.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|113,460,000
|124,690,000
|136,955,390
|最低值
|105,820,940
|109,046,000
|118,067,000
|平均值
|107,717,870
|121,305,100
|130,771,260
|中位數
|106,952,000
|122,727,500
|133,949,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
最新相關新聞
- 國巨9月營收94.61億元月增5% Q3略增符預期
- 〈觀察〉散熱長期需求看俏 零組件廠競相跨足布局
- 仁寶推動永續供應鏈 攜手34家供應商加速減碳
- 落後補漲概念：車用耿鼎、帝寶；被動元件光頡、凱美
- 〈台股盤中〉電子股吹反攻號角 漲逾140點收復昨日失土
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。