鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至15.22元，預估目標價為455元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.44元下修至15.22元，其中最高估值21.27元，最低估值11.28元，預估目標價為455元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 21.27 39.39 40.47
最低值 11.28 22.73 27.41
平均值 15.72 30.02 32.36
中位數 15.22 30.32 29.78

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 523,041,000 610,800,000 644,585,000
最低值 443,673,870 489,157,230 517,224,220
平均值 488,229,610 551,147,650 593,412,390
中位數 493,105,000 548,316,000 595,935,040

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 19.78 59.98 35.76 16.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 412,780,439 351,330,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞