鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估下修至15.22元，預估目標價為455元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.44元下修至15.22元，其中最高估值21.27元，最低估值11.28元，預估目標價為455元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21.27
|39.39
|40.47
|最低值
|11.28
|22.73
|27.41
|平均值
|15.72
|30.02
|32.36
|中位數
|15.22
|30.32
|29.78
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|523,041,000
|610,800,000
|644,585,000
|最低值
|443,673,870
|489,157,230
|517,224,220
|平均值
|488,229,610
|551,147,650
|593,412,390
|中位數
|493,105,000
|548,316,000
|595,935,040
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|19.78
|59.98
|35.76
|16.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
|351,330,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。