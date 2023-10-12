鉅亨速報 - Factset 最新調查：致茂(2360-TW)EPS預估上修至11.75元，預估目標價為337.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致茂(2360-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.75元，其中最高估值13.34元，最低估值10.89元，預估目標價為337.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13.34
|15.24
|16.03
|最低值
|10.89
|12.72
|14.77
|平均值
|11.96
|14.28
|15.15
|中位數
|11.75
|14.32
|14.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,891,000
|28,336,000
|28,215,810
|最低值
|18,396,000
|21,022,000
|22,994,000
|平均值
|21,553,850
|24,794,070
|26,405,570
|中位數
|21,729,070
|24,856,780
|26,927,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.14
|9.96
|5.56
|4.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,067,242
|17,584,023
|15,532,543
|13,909,634
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。