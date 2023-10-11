外資敲進晶圓雙雄6.7萬張共125億元 大砍緯創5.9萬張

台股今 (11) 日上漲 151 點收 16672 點，站回半年線，外資大買 231 億元，其中買超晶圓雙雄 6.72 萬張、加碼共 125 億元，賣超最多的則是緯創 (3231-TW)5.9 萬張。

三大法人今日買超 254.53 億元，外資回頭買超 231.08 億元、投信續買超 10.96 億元、自營商買超 12.48 億元。不過，外資台指期淨多單僅增 26 口，淨空單 4042 口。

外資買超最多是聯電 (2303-TW)4.83 萬張、另有台積電 (2330-TW)1.89 萬張，還有矽統 1.94 萬張、華邦電 1.31 萬張等電子股；金融股則有永豐金 2.77 萬張、中信金 2.66 萬張、國泰金 1.86 萬張、兆豐金 1.79 萬張、元大金 1.31 萬張、開發金近 1.2 萬張、新光金 1.18 萬張。

外資賣超除了緯創外，也賣超英業達 1.09 萬張、廣達 4104 張，另有群創 1 萬張、定穎投控 7275 張、技嘉 7069 張，其他則多為傳產，包含長榮航 1.43 萬張、陽明 1.08 萬張、長榮 7899 張、慧洋 - KY 4600 張、中工 8260 張、中鋼 8169 張。

投信買超最多的則是元大高股息 2281 張，再來則是緯創 1546 張、啟碁 881 張、東元 866 張、開發金 724 張，高力、永豐金、仁寶、定穎投控、致伸、榮剛等均逾 600 多張。

投信賣超最多的是建準 3332 張、欣興 2486 張、精剛 1662 張、日月光投控 888 張、優群 804 張、台塑、華城等各 600 多張，宏碁、英業達近 500 張，奇鋐 430 張。