歐美庫存待消化 巨大Q3營收跌破200億元 探11季低

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (11) 日公布最新營收，2023 年第三季營收 195.16 億元，爲近 11 季以來低點，季減 13.13%，年減 24.56%，巨大主管指出，主要受到代工客戶調整庫存以及去年基期高的影響。

巨大指出，2023 年 9 月營收 63.3 億元，月減 5.8%，年減 20.93%；2023 年第三季營收 195.16 億元，爲近 11 季以來低點，季減 13.13%，年減 24.56%，而 2023 年 1-9 月營收 620.99 億元，年減 12.39%。

巨大指出，9 月自有品牌銷售仍以捷安特中國內銷表現最佳，營收較去年同期大幅成長超過 6 成，主要是中高階運動車款持續熱銷，尤其是公路車成長顯著；但是，捷安特歐洲及美國因受市場通路庫存消化影響，營收下降。

巨大 2023 年上半年營收 425.83 億元，稅後純益爲 20.18 億元，每股純益爲 5.15 元。

此外，自行車零組件廠桂盟 (5306-TW) 今天也公布 2023 年 9 月營收 3.52 億元，月減 11.88%，年減 44.86%，2023 年 1-9 月營收 36.84 億元，年減 35.67%。

桂盟 2023 年第三季營收 11.36 億元，季減 8.02%，年減 40.75%。

桂盟日前出席證交所業績發表會認為，今 (2023) 年在自行車產業陷入庫存調整陰霾下，產業營運狀況都不佳，桂盟發言人陳泳仁指出，目前庫存繼續朝健康方向走，預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

對今年下半年業績走向，陳泳仁指出，自行車雖有部分來自急單支撐，但因新車需求不振，產品組合已難回到過去，對零組件廠來說，新車製造產業今年是辛苦的一年，預計 2024 年的上半年有機會回溫。

桂盟 2023 年上半年營收 25.48 億元，毛利率 40.73%，年減 6.95 個百分點，稅後純益 4.64 億元，年減 54.44%，每股純益 3.69 元。