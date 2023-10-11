最富有的1%財富快速增加 美國貧富差距仍在擴大

儘管一些人相信，強勁的就業市場和薪資增長，有望降低美國貧富差距，但最新出爐的數據，並不支持這一看法。

據聯準會近日公布數據顯示，截至 6 月底，最富有的 1% 家庭持有家庭淨資產約 26.5%，較疫情前的 2019 年，增加了約 1.5 個百分比。人口普查局的新估計稱，收入最高 5% 的人的收入份額，從 2019 年的 23% 增長到 2022 年的 23.5%。

報告稱，對於收入最低的 40% 的工人來說，儘管淨資產水準也在上升，但其所持有的總財富比例卻在減少。同樣地，在底層 20% 民眾的集體凈資產，從 2019 年的 3.3 兆美元增長到今年第二季末的 4.2 兆美元，增長了 27%，但他們在全國財富中的份額，從同期的 7% 萎縮至 6.7%。

專注於勞工問題的經濟政策研究所資深經濟學家 Elise Gould 表示，獲利的分享很重要，因為如果利潤如此之高，在薪資部分應該可以做得更高。

根據聯準會的數據，最富有的 20% 的美國人仍然擁有他們在疫情期間累積的部分超額儲蓄，而其他人則已經耗盡了這些資金。

哈佛大學經濟學教授 Karen Dynan 表示，有鑑於通貨膨脹、薪資增長放緩以及許多家庭在疫情期間儲蓄的枯竭，「我們看到邊緣出現了一些裂縫」。「我們看到次級 (抵押貸款) 拖欠率上升。我們看到人們在信用卡上借錢更多。」

在疫情初期，底層 20% 的群體一度在某幾季裡，財富的漲幅超過 20%，大約是群體的兩倍，但如今這一漲勢已幾乎消失。

Dynan 指出，令人擔憂的是，如果通周持續波動加劇，並迫使聯準會比疫情前更加收緊，即將到來的「新常態」，可能會給不太富裕的家庭帶來更大的風險。