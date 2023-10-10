鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.8元，預估目標價為82.75元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑(1301-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.8元，其中最高估值3.11元，最低估值0.65元，預估目標價為82.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|3.11
|6.8
|7.93
|最低值
|0.65
|1.36
|3.95
|平均值
|1.83
|3.48
|5.73
|中位數
|1.8
|2.99
|5.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|256,339,290
|242,972,900
|236,987,630
|最低值
|193,785,780
|205,501,000
|221,538,000
|平均值
|207,396,090
|220,895,530
|232,304,950
|中位數
|203,779,000
|217,860,000
|235,347,090
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.68
|11.21
|3.15
|5.86
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|251,647,354
|273,598,301
|185,813,405
|207,848,572
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1301/financials/ratios
最新相關新聞
- 三大法人國慶連假前觀望小買3800萬 外資連3賣
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為83.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑(1301-TW)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為83.75元
- 〈台股盤前要聞〉聯發科加入台積3奈米陣營、台塑四寶8月營收報喜 今日必看財經新聞
- 〈台塑四寶業績發表〉三寶8月營收同寫5個月新高 台塑化大增近3成攀10個月高點
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。