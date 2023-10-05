三大法人國慶連假前觀望小買3800萬 外資連3賣

台股今 (5) 日終場上漲 180.14 點，收在 16453.52 點，收復 5 日線，成交值略放大至 2400.4 億元，不過，三大法人在國慶連假前呈現觀望態度，合計僅買超 0.38 億元，終結連 2 賣，其中，外資小賣 12.74 億元，為連 3 賣，而投信呈現長達連續 45 個交易日的買超。

三大法人今日合計在集中市場買超 0.38 億元，在店頭市場買超 3.65 億元。

其中，在集中市場外資、投信和自營商分別賣超 12.74 億元、買超 9.49 億元、買超 3.63 億元。

而在店頭市場外資、投信和自營商，分別買超 0.5 億元、買超 12.27 億元，以及賣超 9.13 億元。

外資今日買超前 10 大標的分別為華邦電 (2344-TW)1.7 萬張，聯電 (2303-TW) 和中信金 (2891-TW) 均超過 1.5 萬張，矽統 (2363-TW) 近 1.3 萬張，宏碁 (2353-TW)、兆豐金均逾 7700 張，國泰永續高股息 (00878-TW)、泰金寶 - DR(9105-TW) 均逾 6700 張，復華台灣科技優息 (00929-TW) 近 6000 張，大同 (2371-TW)5000 餘張。

外資賣超前 10 大標的依序為復華富時不動產 (00712-TW) 達 2 萬張，長榮航 (2618-TW)1 萬張，富喬 (1815-TW)8300 張，台泥 (1101-TW)7200 張，緯創 (3231-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 和開發金 (2883-TW) 均超過 6300 張，廣達 (2382-TW)、友達 (2409-TW) 和新光金 (2888-TW)5000 張上。

投信方面，買超前 10 大標的有元大高股息 (0056-TW)1500 張，元太 (8069-TW)1200 張，華通 (2313-TW) 和聯電均逾 1000 張，致伸 (4915-TW)、萬潤 (6187-TW)、元大 AAA 至 A 公司債 (00751B-TW)、緯創在 800 張上下，東元 (1504-TW) 和台光電 (2383-TW) 也在 700 張上。

而投信賣超前 10 大標的分別有光寶科 (2301-TW)、欣興 (3037-TW)2400 張上下，啟碁 (6285-TW)2300 張，中鴻 (2014-TW) 近 2000 張，裕民 (2606-TW)1600 張，兆豐金 (2886-TW)1000 張，致茂 (2360-TW)800 張，台塑 (1301-TW)700 張，慧洋 - KY(2637-TW)、鴻海 (2317-TW) 在 260 張上。

法人指出，前方有頭部套牢區，上檔多重反壓仍需時間化解，緊接迎來雙十連假，所以買盤縮手觀望。