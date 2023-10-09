習近平會見美國國會領袖舒默一行 促中美共同合作

新華社報導，中國國家主席習近平周一 (9 日) 在人民大會堂會見美國國會參議院多數黨領袖舒默率領的美國國會參議院兩黨代表團。

習近平指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。中美兩國如何相處，決定人類的前途與命運。競爭對抗不符合時代潮流，更解決不了本國自身的問題和世界所面臨的挑戰。

他指出，中方始終認為，中美共同利益遠大於分歧，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰。「修昔底德陷阱」並非必然，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中美兩國經濟深度融合，你中有我，我中有你，可以從對方的發展中獲益。

他強調，全球疫後復甦、應對氣候變遷、解決國際和區域熱點問題，都需要中美協調和合作。中美作為兩個大國，應展現大國的胸襟、視野和擔當，本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，相互尊重、和平共處、合作共贏，增進兩國 人民福祉，促進人類社會進步，為世界和平發展做出貢獻。

習近平指出，中華文明綿延不斷 5000 多年，始終堅持與時並進、兼容並蓄、合作交流的和平理念。中國創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟，歷史性解決了絕對貧困問題，全面建成小康社會，根本原因是找到了一條符合中國國情、符合人民期待、得到人民支持的成功發展道路。

他說，中國將繼續堅持走中國特色社會主義道路，全面推動中國式現代化，堅持和平發展不動搖，同世界各國一道，推動建構人類命運共同體。歡迎更多美國國會議員訪華，更能理解中國的過去、現在和未來。希望兩國立法機構多來往、多對話、多交流，增進彼此互相了解，為推動中美關係穩下來、好起來作出積極貢獻。

舒默等表示，很高興能造訪中國，感謝中方熱情接待，透過此行感受到中國發展的活力和潛力。

舒默等人介紹了中美關係相關議題的看法和意見，並表示美中關係穩定發展不僅對美中兩國至關重要，也對世界和平與發展有利。中國發展繁榮有利於美國人民。 美方不尋求與中國發生衝突，不希望與中國脫鉤，願同中方本著開放坦誠、相互尊重的精神加強對話溝通，負責任地管控兩國關係，推動美中關係穩定發展。美方期待與中方加強雙邊貿易投資合作，以應對氣候變遷、打擊毒品販賣、解決區域衝突等問題加強溝通合作。

陪同會見的還有王毅等人。