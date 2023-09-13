〈台股盤後〉蘋果光不夠亮 傳產撐盤小漲收16581點

蘋概股不亮，電子權值股疲弱，壓抑大盤上攻力道，台股今 (13) 日在觀光、造紙等傳產股支撐下呈現狹幅震盪，終場小漲 8.8 點收在 16581.51 點，成交量 2526.23 億元。

3C 盛事 iPhone15 終於問市，但蘋果新機卻未打亮供應鏈股價，權王台積電 (2330-TW) 終場小跌 0.55% 收在 541 元，壓抑大盤多頭，大立光 (3008-TW) 終場下跌 1.7% 收在 2015 元，鴻海 (2317-TW) 同樣臉綠終場下跌 1.4% 收在 106 元。其他包括精測 (6510-TW)、穩懋 (3105-TW)、可成 (2474-TW)、鴻準 (2354-TW) 今天股價同步下跌作收。

觀光股成今天資金追捧對象，雄獅 (2731-TW) 終場上漲 4.8% 收在 130 元，寒舍 (2739-TW)、夏都 (2722-TW)、六福 (2705-TW)、鳳凰 (5706-TW)、雲品 (2748-TW)、華園 (2702-TW) 等盤中也分別有 2%~4% 漲幅。

造紙族群中，士紙 (1903-TW)、華紙 (1905-TW)、永豐餘 (1907-TW)、榮成 (1909-TW) 在買單敲進下，終場上漲逾 1% 作收。

塑橡膠族群中包括：正新 (2105-TW) 漲逾 2%，建大 (2106-TW)、國際中橡 (2104-TW)、台橡 (2103-TW)、南港 (2101-TW)、華豐 (2109-TW)、泰豐 (2102-TW) 等在買單敲進下，推升股價終場收紅。

AI 族群則是呈現漲跌互見，智原 (3035-TW) 終場大漲逾 6%，創意 (3443-TW) 終場漲逾 5%，樺漢 (6414-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、雙鴻 (3324-TW)、華碩 (2357-TW)、新唐 (4919-TW) 也分別有 1%~3% 漲幅。



