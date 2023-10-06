2023諾貝爾和平獎出爐 伊朗記者穆哈瑪迪獲獎

2023 年諾貝爾和平獎周五 (6 日) 於挪威首都奧斯陸揭曉得主，由伊朗女權人士穆哈瑪迪 (Narges Mohammadi) 獲殊榮，表彰她「對抗伊朗婦女所受壓迫以及為提倡所有人的人權和自由所作奮鬥」。

穆哈瑪迪現年 51 歲，她致力於維護女性權力，起身對抗壓迫，為公眾爭取人權與自由而獲得諾貝爾和平獎殊榮。

外媒報導指出，穆哈瑪迪是伊朗人權鬥士的代名詞，獲頒 2023 諾貝爾和平獎的當下仍在伊朗獄中服刑，她被伊朗政府以危害國家安全和散播危害國家的資訊為由遭判刑入獄，過去 20 年來，穆哈瑪迪多半都被囚禁在伊朗監獄裡。

獲獎採訪時，穆哈瑪迪丈夫拉馬希 (Taghi Ramahi) 拿著與妻子的合影。(圖：REUTERS/TPG)

在奧斯陸的頒獎典禮上，諾貝爾獎委員會發言人表示，「她的勇敢鬥爭付出了巨大的個人代價」，穆哈瑪迪迄今被逮捕過 13 次，5 次遭定罪，總共被判處 31 年徒刑和 154 次鞭刑，對此，先前曾有人權機構表示，伊朗目前應該還沒有對穆哈瑪迪實施鞭刑。

去年的諾貝爾和平獎則是頒發給白俄羅斯人權運動人士畢亞利亞茨基 (Ales Bialiatski)、俄羅斯人權組織「紀念」(Memorial) 以及烏克蘭人權團體「公民自由中心」(Centre for Civil Liberties)。