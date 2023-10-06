印度央行維持利率不變 符合預期 並警告通膨仍需下降

印度央行周五 (6 日) 宣布維持利率不變，六名貨幣政策委員會委員一致決定，連續第四次將基準回購利率維持於 6.5%，符合市場預期。但委員會暗示將透過債券銷售來保持流動性緊張，以使通膨更接近 4% 的目標。

印度央行還維持其「撤回寬鬆」的政策立場，以確保通膨逐步與委員會的目標保持一致，同時繼續支援經濟增長。

自 2022 年 5 月以來，印度央行已將利率上調了 250 個基點，以壓制飆升的通膨。

印度央行總裁 Shaktikanta Das 表示，委員會仍然「堅決致力於將通膨率持久地調整至 4% 的目標」。Das 指出，仍需要等待整個經濟充分感受到過去升息的影響。

印度 8 月零售通膨年率，從 7 月 7.44% 的 15 個月高點，回落至 6.83%，但仍遠高於央行 2%-6% 的舒適區間。 與此同時，核心通膨率降至 5% 以下。

印度的通膨上升，食品價格一直是主要推動因素，由於不穩定的天氣損害了蔬菜、牛奶和穀物等主食的生產，讓相關產品價格居高不下。

Das 說：「雖然核心通膨下降是一線希望，但整體通膨前景仍然陰雲密布。」他指出，降雨不規律以及全球食品和能源價格波動，仍然帶來影響。

央行維持通膨預期不變，預估 2023-24 財年平均通膨率為 5.4%。 全年經濟成長目標也維持在 6.5% 不變。

孟買 Kotak 機構股票高級經濟學家 Suvodeep Rakshit 表示，好的一面是，經濟成長保持彈性，核心通膨仍然受到控制。「我們仍然呼籲將回購利率長期暫停在 6.5% 的水準，直至 2024/25 財年，而中期流動性將旨在接近中性。」