皇龍建案交屋挹注Q3營收登頂 前9月贏去年全年

皇龍 (3512-TW) 在南台灣新建案完工交屋挹注下，8 月營收以 6.43 億元改寫歷史新高，最新公布的 9 月營收也達 3.17 億元，推升 2023 年第三季營收以 12.33 億元改寫歷史新高，前 9 月營收達 24.04 億元，已超越去年全年的 22.42 億元營收。

同時，皇龍在台南仁德 17 億元總銷的「天澍」建案 100% 完銷，目前仍陸續交屋的貢獻下，2023 年全年營收確定將突破 2020 年的 24.12 億元，改寫歷史新高。

皇龍 2023 年 9 月營收爲 3.17 億元，月減 50.63%，年增 5.61 倍，2023 年第三季營收 12.33 億元創新高，季增 3.44 倍，年增 1.68 倍，2023 年前 9 月營收達 24.04 億元，年增 10.25%。

皇龍今年 3 月營收以 6.16 億元改寫歷史新高，8 月營收再以 6.43 億元創新紀錄。

法人估，在建案交屋時程確立之下，皇龍今年營收自 27 億元起跳，主要因皇龍今年有包括台南 100% 完銷的台南九份子「天慕」第二期 10 億元案，及台南仁德「天澍」17 億元交屋，共 27 億元可望入帳，同時，法人估皇龍 2023 全年本業每股稅後純益上看 4 元。

在業外部分，皇龍以人民幣 9400 萬元 (約 3.8 億元新台幣) 處分電子事業部在中國的昆山能緹精密 100% 股權，此一交易預估處分利益約新台幣 2.1 億元，以皇龍目前 8.4 億元股本計算，將貢獻每股純益約 2.5 元，預計今 (2023) 年第四季人帳。

皇龍決議處分電子事業部在中國設立昆山能緹精密電子 100% 股權，也等於是電子事業生產線自中國完全撤出，目前中國大陸昆山能緹精密電子已經停工等待移轉，第四季並沒有營收貢獻。