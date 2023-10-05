〈能源盤後〉原油回落5% 收在5周低點 美汽油供應大增 需求疲軟

原油期貨價格周三 (4 日) 收在約 5 周最低點，另外，在美國官方數據公布汽油庫存增加逾 600 萬桶，顯示燃料需求疲軟後，汽油期貨價格也下挫至今年最低點。

沙烏地阿拉伯一如預期，證實將 100 萬桶 / 日的減產計畫延長至年底，消息傳出後，早盤走軟的油價進一步加劇跌幅。

能源商品價格

11 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 5.01 美元或 5.6%，收每桶 84.22 美元，為最近月 WTI 期貨 8 月 31 日以來最低點。

12 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 5.11 美元或 5.6%，收每桶 85.81 美元，為最近月 Brent 期貨 8 月 29 日以來最低價位，且創 2022 年 7 月 12 日以來最大單日跌幅。

11 月交割的汽油期貨價格下跌 6.9%，收每加侖 2.20 美元，收在 12 月 19 日以來的最低水準。

11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 5.6%，收每加侖 3.02 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4%，收每百萬 Btu 2.96 美元。

OPEC + 計畫維持不變

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「石油市場的現狀是，債券殖利率飆升導致全球經濟痛苦。本季原油需求將遭破壞，但考量到供應進一步受衝擊與美國經濟重新加速的可能性，原油價格回落程度將有限。」

原油價格已自上周觸及的今年高點回落，分析師認為這是市場獲利了結，因為美國公債殖利率飆升至 2008 年金融危機前以來的最高水準，致使市場越來越擔憂經濟前景。

但因為市場仍擔憂供應緊繃，原油價格預計仍受到支撐。沙國能源部周三在其官網發表簡短聲明，一如多數人預期地將減產舉措延續至今年年底，即 11 月和 12 月每天生產 900 萬桶石油。

石油輸出國組織成員國及其盟國 (OPEC+) 周三在聯合部長級監測委員會 (JMMC) 會議上對沙國支持穩定油價所做的貢獻表示「充分認可和支持」，另外他們也提到俄羅斯延長縮減出口的舉措。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示，消息人士透露，JMMC 會議議程上沒有討論政策，「石油市場不喜歡這樣，因為有些人預期沙烏地阿拉伯會提出將當前減產舉措延續至 2024 年的想法。」

另一方面，「非 OPEC 的供應流入市場，關於此點的討論不斷增加，對本周牛市不利。」

供應數據

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (9/29 止) 美國商業原油庫存減少 220 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (9/29 止) 示原油供應將減少 140 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間公布，根據消息來源，上周美國原油庫存減少 420 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「煉油廠正全面開展季節性維護工作，大幅減少原油需求，但強勁的出口加上進口疲弱，這仍消耗了原油庫存，只是程度不大。」

EIA 報告還顯示，汽油庫存增加 650 萬桶，而餾分油庫存小幅下降 130 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周汽油庫存保持不變，而餾分油庫存減少 160 萬桶。

「我們正處於季節性煉油廠維護的高峰期，但在隱含需求大幅疲軟的情況下，汽油庫存卻增加。」Smith 說。

根據 EIA 數據，過去 4 週內，車用汽油產品供應量 (作為需求指標) 平均 830 萬桶 / 日，較去年同期下降 5%。

此外，EIA 指出，紐約商業交易所交割中心、俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 10 萬桶。

