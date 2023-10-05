鉅亨速報 - Factset 最新調查：譜瑞-KY(4966-TW)EPS預估上修至25.9元，預估目標價為995元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對譜瑞-KY(4966-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.9元上修至25.9元，其中最高估值31.18元，最低估值22.19元，預估目標價為995元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31.18
|57.98
|78.28
|最低值
|22.19
|31.43
|55.22
|平均值
|25.92
|45.04
|65.25
|中位數
|25.9
|45.69
|65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14,227,000
|20,500,000
|24,609,000
|最低值
|13,288,000
|15,780,000
|19,775,180
|平均值
|13,717,260
|17,900,380
|21,938,180
|中位數
|13,633,500
|18,072,550
|21,905,320
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|61.35
|66.29
|44.86
|31.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,055,284
|19,994,646
|15,279,588
|11,810,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4966/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。