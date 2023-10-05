鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至16.38元，預估目標價為445元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對智邦(2345-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.22元上修至16.38元，其中最高估值16.92元，最低估值15.25元，預估目標價為445元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.92
|26.53
|26.74
|最低值
|15.25
|17.53
|21.33
|平均值
|16.19
|19.94
|23.23
|中位數
|16.38
|18.85
|22.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|85,117,000
|119,014,000
|121,266,380
|最低值
|80,917,000
|88,600,000
|105,233,860
|平均值
|83,707,230
|98,009,140
|110,175,190
|中位數
|84,271,020
|94,638,560
|107,100,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.64
|8.44
|9.07
|8.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
|55,401,047
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。