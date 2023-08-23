泰金-KY業績走出谷底 上半年每股賺2.04元 二代完全接班

全球家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW)今 (23) 董事會通過最新財報，今 (2023) 年第二季稅後純益 4929 萬元，季增 1.09 倍，年增 1.21 倍，每股純益 1.38 元，上半年稅後純益 7283 萬元，每股純益達 2.04 元，泰金 - KY 受惠於接單量回升，預估 2023 年第三季營收將優於第二季的表現。

泰金 - KY 也今天在董事會中，通過升任原副總經理許文誌為泰金新任總經理，此一任命案，是繼今年 6 月董事會推舉許偵容為董事長後，公司二代經營梯隊完整到位

泰金 - KY2023 年第二季營收 2.96 億元，毛利率 21.89%，季增 0.77 個百分點，年增 5.97 個百分點，第二季稅後純益 4929 萬元，季增 1.09 倍，年增 1.21 倍，每股純益 1.38 元。

泰金 - KY 今年上半年營收 5.28 億元，毛利率 21.55%，年增 2.24 個百分點，半年稅後純益 7283 萬元，年減 5.89%，每股純益達 2.04 元。

泰金 - KY 從 2022 年開始因美國央行升息，致使美國房地產需求大幅下滑，影響今年營收表現，但泰金近年在產品組合的調整上，逐步顯現效益，優化的產品線加上本年度原物料價格較為穩定，以及營運費用有效控制下，今年上半年度即使在營收減少 2 成情況下，獲利僅下降 5.89%，且 2023 年第二季單季，更是繳出年增且季增一倍以上的獲利表現，顯示公司營運狀況已逐步從谷底走出。

泰金 - KY 認為，隨著美國升息階段進入尾聲，房地相關產業需求預期將有所改善，公司也持續密切觀察總體產業狀況，同時繼續深化公司產品開發及營運效能。

泰金 - KY 新任總經理許文誌，畢業於美國南加州大學電機工程碩士，學成後即回泰國加入泰金事業運作，迄今有 15 年以上相關資歷，為泰金在傳產領域上，注入新的管理思維，未來泰金 - KY 在姊弟倆攜手下，也獲期待能帶領泰金走向下一個世代的成長路程。