評級機構：泰國發放現金的刺激計畫 恐增信用評級下調風險

國際評級機構表示，泰國打算透過發放現金和延期償付貸款方式，啟動規模達 5000 億美元的經濟刺激計畫，但由於泰國對債務的依賴程度日益增加，以及維持經濟增長的能力令人懷疑，因此這項計畫有導致其信用評級被下調的風險。

泰國總理賽塔 (Srettha Thavisin) 預計在 10 月 1 日起的財年中，將政府借款增加約 8%，達到 2.43 兆泰銖 (660 億美元)，同時增加支出，其中包括向所有成年人發放現金共 5600 億泰銖。他還需要為農民的債務延期償付找到收入，並補貼電力和燃料價格。

但他的巨額支出推動經濟計畫，卻讓外資擔憂增加，從而減持泰國主權債券。此舉也加劇了總理和央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 之間的緊張關係，後者主張採取更有針對性的支出方式。

標普全球評級分析師 Andrew Wood 表示，如果泰國的經濟增長持續低於目前的預測，這可能會給評級帶來下行壓力。

目前標普對泰國的評級為 BBB+，穆迪對該國的評級為 Baa1，惠譽對該國的評級為 BBB+，均比垃圾級高三個級距。

穆迪評級分析師 Grace Lim 表示：「泰國為 2024 財年制定的財政政策，將阻礙逐步重建泰國財政空間所需的財政整頓努力。與上屆政府批准 的計畫相比，新的財政措施，將導致財政赤字和政府債務增加。」

「然而，目前新政府的中期財政戰略尚不明朗。如果政府計畫擴大財政赤字，導致政府債務在中期內持續上升，這將給泰國的評級帶來下行壓力。」

惠譽分析師 George Xu 與 Thomas Rookmaaker 指出，泰國主要風險包括在公共財政方面，無法穩定一般政府債務比率；例如，由於長期的財政惡化或持續的支出壓力。此外，如果加劇的政治緊張 局勢捲土重來，足以改變泰國的經濟決策效率和成長前景，或影響其旅遊業的復甦，這對評級可能產生負面影響。

標普的 Wood 預計，泰國 2023 年經濟將增長 2.8%，2024 年將進一步加速至 3.5%，因為旅遊業持續復甦，且政府組建後，投資情緒變得更加有利。