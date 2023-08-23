塔信盟友當選泰國總理 機構：外資有望重回泰國股市

泰國最大民營資產管理機構表示，隨著新總理獲得任命，國際資金在過去 3 個月因政治僵局撤離後，有望恢復向泰國投資。

前房地產大亨賽塔 (Srettha Thavisin) 周二 (22 日) 在參眾兩院共 727 名出席議員中，獲得 482 票，跨越當選門檻 376 票，成為泰國第 30 任總理。

賽塔所屬的為泰黨，在 5 月選舉中名列第二，原本選舉排名居前的前進黨黨魁皮塔 (Pita Limjaroenrat) 由於誓言要推動修訂《冒犯君主法》，這一立場促使參議員拒絕他擔任總理。

為泰黨前總理塔信 (Thaksin Shinawatra) 結束海外流亡 15 年，周二返回泰國，他雖遭判刑 8 年，但有望獲得赦免，在為泰黨與其前軍方競爭對手達成協議後，讓賽塔得到當選新任總理。

泰國貨幣和股市周二因賽塔當選的消息而上漲。泰國基準股指上漲 1.3%，為 7 月 14 日以來最大單日漲幅，而泰銖漲幅高達 0.7%，為近一個月來最大漲幅。

SCB 資產管理公司認為，塞塔任總理將提振人們預期，由為泰黨領導的聯合政府能夠實施刺激經濟成長的措施。

今年泰國經濟成長弱於預期，泰國股市今年以來已下跌 7.4%。因為政治僵局、出口放緩和利率上升衝擊投資信心，外國投資者已經從股票撤出近 40 億美元。

SCB 執行董事 Varorith Chirachon 指出，在長期的政治僵局得到解決之後，大多數外國資金應該對泰國的經濟前景更加樂觀，塞塔所屬為泰黨有明確的刺激計畫，在這個關鍵時刻應該會顯著幫助經濟。