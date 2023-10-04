易安網完成A輪融資 股東陣容新增全家、和碩

網家 (8044-TW) 轉投資國內網路保險指標平台易安網今 (4) 日宣布，完成 A 輪融資，投後估值突破 2 億元，繼 2021 年由 PChome 網路家庭參與 Per A 輪投資後，此次股東陣容再增加全家便利商店 (5903-TW) 和和碩 (4938-TW) 旗下和鼎創投，現已成為國內保險科技行業中的指標性項目。

易安網是國內指標性的網路保險平台，與超過 25 家保險公司進行合作與系統串接，消費者在易安網站上，可購買到不同家保險公司的保險商品，可說是「保險電商」，近來先後在疫苗險、寵物險等市場取得保經代網路投保銷售第一名的成績，範圍涵蓋產險和壽險，擁有超過 20 萬名網路投保客戶。

易安網總經理王定凱表示，一場防疫險後，令保險業開始檢討調整商品，但同時也因透過網路投保防疫險，加深國人對網路投保的認識，實際上，國人平均一年花費超過 13 萬元在保險商品，是世界排名的前段班，但網路保險投保占比未達 10%，顯示還有很大的進步空間。

未來易安網也將藉由與 PChome 和全家等策略股東的既有需求，擴展出法人企業險的服務，陸續朝向網路、企業和實體通路的全通路保險經紀人前進。

易安網的投資人和董監陣容十分堅實，包括網家董事長詹宏志、保險經紀人商業同業公會副理事長兼法規委員會主委王信力等人。